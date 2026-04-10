Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले। निफ्टी 50 116 अंक या 0.49% बढ़कर 23,892 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 358 अंक या 0.47% बढ़कर 76,989 पर खुला।

एशियाई बाजार

गुरुवार सुबह एशियाई सूचकांकों में तेजी के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि निवेशक अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह से चल रहे नाजुक संघर्ष विराम पर नजर रख रहे हैं, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई है। जापान का निक्केई 225 1.65% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.68% बढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 1.14% ऊपर रहा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स गुरुवार के बंद भाव 25,752.40 की तुलना में 25,900 पर बंद हुआ।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स में 0.14% की गिरावट आई और यह 98.45 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 96.64 डॉलर पर स्थिर रहा। कॉमेक्स पर, कच्चे तेल की कीमतों में 0.49% की वृद्धि हुई और यह 98.35 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

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