भारतीय शेयर बाजार गुरुवार, 1 अक्टूबर को गिरावट के साथ खुला। दोनों प्रमुख सूचकांक 50 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (Bse Sensex) और 30 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी (NSE Nifty50) लाल निशान पर कारोबार करता दिखाई दिए।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 120.30 अंक या 0.17% गिरकर 72,359.99 पर आ गया, जबकि निफ्टी लगभग 40.30 अंक या 0.18% गिरकर 22,580.15 पर आ गया।

एशिया मार्केट में मिला-जुला रूख

एशियाई बाजार में गुरुवार, 1 अक्टूबर को मिले-जुले रुख के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में जापान का निक्केई 225 0.9% चढ़ा, जबकि व्यापक टॉपिक्स में 0.4% की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% नीचे था, जबकि कोस्डैक सपाट रहा। ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.8% नीचे था। छुट्टी के कारण चीन और हांगकांग के बाजार बंद रहे।

क्रूड ऑयल

दिसंबर ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 98.3 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था। नवंबर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 90.46 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था।

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में बुधवार के कारोबार में थोड़ी बढ़त देखी गई थी। कई सालों के उच्चतम स्तर पर US यील्ड बाजारों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है।

अमेरिकी डॉलर

यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY) 101.48 पर कारोबार कर रहा था। यह इंडेक्स प्रमुख करेंसी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का आकलन करता है।

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