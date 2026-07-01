Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले।

निफ्टी 50 48 अंक या 0.20% बढ़कर 23,913.55 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 169 अंक या 0.22% बढ़कर 76,647.80 पर खुला।

एशियाई बाजार

बुधवार को एशिया-पैसिफिक बाजार तेजी के साथ खुले। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1.79% चढ़ा, जबकि व्यापक टॉपिक्स इंडेक्स में 1.07% की बढ़त हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.52% ऊपर चढ़ा, लेकिन स्मॉल-कैप कोस्डैक में 0.42% की गिरावट आई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स के फ़्यूचर्स 22,990 पर थे, जो इसके पिछले बंद भाव 22,881.02 से ज़्यादा थे।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ़्यूचर्स 0.81% की बढ़त के साथ 70.06 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे थे। दूसरी ओर, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ़्यूचर्स 72.92 डॉलर पर ट्रेड कर रहे थे। COMEX पर, कच्चे तेल की कीमतों में 0.79% की गिरावट आई और यह 70.05 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था।

खबर अपडेट हो रही है….