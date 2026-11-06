Muhurat trading 2026 : शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। बता दें दिवाली के दिन इस बार रविवार होने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में स्पेशल ट्रेडिंग होगी। हर वर्ष दीवाली के मौके पर मुहुर्त ट्रेडिंग आयोजित की जाती है। इस बार 8 नवंबर यानी रविवार को दिवाली है।

बीएसई और एनएसई दोनों ने मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए विशेष कारोबारी सत्र का ऐलान किया है साथ ही ट्रेडिंग के समय की भी जानकारी दी है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

कब खुलेगा मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार?

दिवाली पर भारत के दोनों स्टॉक BSE और NSE में 8 नवंबर यानी रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। यहां ट्रेडिंग दोपहर 2:20 से 3:30 के बीच होगी। मुहूर्त ट्रेडिंग को निवेश शुरू करने के लिए काफी शुभ मौका माना जाता है। इसके साथ ही नया हिंदू वर्ष शुरू होता है।

ट्रेडिंग सेशन समय ब्लॉक डील सेशन दोपहर 1:50 से 2:05 बजे तक प्री-ओपन सेशन दोपहर 2:05 से 2:20 बजे तक क्लोजिंग सेशन (नॉन-CAS) दोपहर 3:30 से 3:50 बजे तक क्लोजिंग सेशन (CAS) दोपहर 3:35 से 3:50 बजे तक पोस्ट-क्लोजिंग सेशन दोपहर 3:50 से 4:00 बजे तक

नवंबर में शेयर बाजार की छुट्टियां

तारीख दिन शेयर बाजार की स्थिति 10 नवंबर 2026 मंगलवार दिवाली-बलिप्रतिपदा के मौके पर बंद 24 नवंबर 2026 मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व के मौके पर बंद

दिवाली से पहले धनतेरस के दिन बंपर तेजी के साथ बंद हुआ बाजार

दिवाली से पहले धनतेरस के दिन भारतीय शेयर बाजार तेजी देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स आज 2 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स 2.17% या 1,718.02 अंक की तेजी के साथ 81,028.02 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वही, निफ्टी 2.01% या 493.75 अंक की तेजी के साथ 25,030.35 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

यह भी पढ़ें: Anthropic IPO : 16.29 अरब डॉलर का रेवेन्यू, 80.7 अरब डॉलर का नुकसान, जानें 5 बड़ी बातें

एआई कंपनी एन्थ्रोपिक के IPO को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी ने शेयर बाजार में लिस्ट होने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सोमवार को अपना IPO प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी के कारोबार, कमाई और वित्तीय स्थिति से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]