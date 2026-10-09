Stock Market: साल की सबसे बड़ी गिरावट के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 879.09 अंक यानी 1.23% की बढ़त के साथ 72,472.33 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 288.65 अंक यानी 1.30% उछलकर 22,520.45 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों को बड़ी राहत मिली।

पिछले कारोबारी सत्र में भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को बाजार में खरीदारी का जोर रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर बाजार में अचानक तेजी क्यों आई?

आखिर बाजार में अचानक तेजी क्यों आई?

भारतीय तकनीक एडीआर

भारतीय टेक शेयरों के एडीआर में रात भर के कारोबार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। ओपन एआई के राजस्व में आई गिरावट और अमेरिकी एच1बी नीति की घोषणा ने कीमतों पर असर डाला। इन्फोसिस का एडीआर कल शाम की तेज गिरावट के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ।

आज कच्चा तेल

9 अक्टूबर को तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आई, शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.43% गिरकर 103.83 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड 0.36% गिरकर 91.16 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

आईटी शेयरों में जबरदस्त खरीदारी

आज आईटी शेयरों में तेजी देखी गई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने दूसरी तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफ़िट में 15% (साल-दर-साल) की बढ़ोतरी के साथ IT कंपनियों के नतीजों का सीज़न शुरू किया; कंपनी का प्रॉफ़िट 13,884 करोड़ रुपये रहा। कॉन्स्टेंट करेंसी के हिसाब से, रेवेन्यू में तिमाही-दर-तिमाही 0.5% की बढ़ोतरी हुई।

बॉन्ड यील्ड में गिरावट

वैश्विक बॉन्ड बिकवाली में थोड़ी नरमी आई, जिससे बॉन्ड यील्ड कई वर्षों के उच्चतम स्तर से नीचे आ गई। अमेरिकी 30-वर्षीय बॉन्ड यील्ड 5.6% से नीचे गिर गई। बेंचमार्क 10-वर्षीय बॉन्ड की यील्ड गिरकर 5.2% हो गई, जबकि दो-वर्षीय बॉन्ड की यील्ड 4.75% तक गिर गई।

यह भी पढ़ें: टाटा की IT कंपनी ने पेश किए दूसरी तिमाही के नतीजे

टाटा ग्रुप की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने 8 अक्टूबर को सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे पेश किए। इस दौरान TCS का नेट प्रॉफिट बढ़कर 13,884 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

हालांकि, कंपनी के रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन के आंकड़े बाजार के अनुमान से कुछ कमजोर रहे। तिमाही नतीजों के साथ TCS ने शेयरधारकों के लिए 12 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]