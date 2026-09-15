शेयर बाजार में आज तेजी के साथ शुरुआत हुई। निफ्टी 100 से अधिक अंक चढ़कर 23,500 के ऊपर बना हुआ है और सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 400 अंक चढ़ा है। आज सबसे बड़ा लाभ तकनीकी क्षेत्र को हुआ है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 4% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है।

एशियाई बाजार में कमजोर शुरुआत

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बाजारों ने मंगलवार को कमजोर शुरुआत की, प्रमुख सूचकांक नकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई 225 0.25% फिसल गया, जबकि टॉपिक्स 0.24% गिर गया। दक्षिण कोरिया में भी बिकवाली का दबाव देखा गया, जहां कोस्पी 0.43% और कोस्डैक 0.33% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 शुरुआती कारोबार में 0.46% नीचे था।

कच्चा तेल

सऊदी अरब द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन को बंद करने के बाद शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में तेजी आई। ब्रेंट क्रूड 1.23% की वृद्धि के साथ 106.98 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि अमेरिकी क्रूड 1.27% की वृद्धि के साथ 102.68 डॉलर प्रति बैरल पर था।

अमेरिकी 10-वर्षीय यील्ड में वृद्धि

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि से निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई, जिसके चलते सोमवार को बेंचमार्क 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड संक्षेप में 5% के स्तर को पार कर गई। यह अक्टूबर 2023 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी बाजार पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए, तीनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में रहे। एसएंडपी 500 में 0.48% की गिरावट आई और यह 7,619.98 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.56% की गिरावट आई और यह 26,186.41 पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी कमजोर हुआ और 152.09 अंक या 0.29% गिरकर 52,421.20 पर बंद हुआ।

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