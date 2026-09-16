भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 424.95 अंक या 0.57% बढ़कर 74,428.77 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 138.25 अंक या 0.60% बढ़कर 23,256.85 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेत

एशियाई बाजारों से बुधवार के शुरुआती कारोबार में मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। जापान का निक्केई 225 0.17% फिसल गया, जबकि टॉपिक्स में 0.55% की बढ़त दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग स्थिर रहा, जबकि कोस्डैक 0.69% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.24% बढ़ा।

कच्चा तेल

तेल की कीमतों में शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट आई, ब्रेंट क्रूड 0.40% गिरकर 108.32 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी क्रूड 0.72% गिरकर 105.11 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) 99.69 पर कारोबार कर रहा था। यह सूचकांक प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का मूल्यांकन करता है।

इस बास्केट में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक आदि मुद्राएं शामिल हैं। भारतीय रुपया 15 सितंबर, मंगलवार के सत्र के अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.96 रुपये पर बंद हुआ।

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