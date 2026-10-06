भारतीय शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुले। निफ्टी 0.3% बढ़कर 22,603.25 अंकों पर खुला, जबकि सेंसेक्स 80 अंक बढ़कर 72,468.48 अंकों पर पहुंच गया।

निफ्टी 50 में ट्रेंट शीर्ष लाभ कमाने वाला शेयर रहा, जिसने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए कंपनी के व्यावसायिक अपडेट के बाद शुरुआती कारोबार में 10% की बढ़त दर्ज की । कोटक महिंद्रा बैंक और बीएसई भी शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल थे, जिन्होंने क्रमशः 3.6% और 2.6% की बढ़त हासिल की।

एशियाई बाजार

अधिकांश एशियाई बाजार मंगलवार, 6 अक्टूबर को बढ़त के साथ खुले। जापान का निक्केई 225 शुरुआती कारोबार में 0.22% बढ़ा, जबकि व्यापक सूचकांक टॉपिक्स 0.26% की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.15% नीचे खुला, जबकि कोस्डैक 1.91% बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.43% ऊपर रहा।

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कच्चा तेल

कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में मामूली तेजी देखी गई, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 100.48 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रही। हालांकि, ब्रेंट की कीमत सोमवार के स्तर से थोड़ी कम हुई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल वायदा की कीमत भी थोड़ी गिरकर 89.34 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई।

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स

अमेरिकी शेयर वायदा मंगलवार के कारोबार में लगभग स्थिर रहा। कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी अमेरिकी यील्ड बाजारों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी रही, लेकिन व्यापारी इसे नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं।

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अमेरिकी बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार में सोमवार को तेजी देखी गई, नैस्डैक कंपोजिट ने सर्वकालिक उच्च स्तर हासिल किया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में लगभग 90 अंकों या 0.2% की वृद्धि हुई और यह 51,267.90 अंकों पर बंद हुआ।

एसएंडपी 500 में 0.7% की वृद्धि हुई और यह 7,773.95 अंकों पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट ने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद लगभग 1% की वृद्धि के साथ 27,477.31 अंकों पर बंद हुआ।

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