भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को तेजी देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 449 अंक यानी 0.59% चढ़कर 76,142.03 पर पहुंच गया। निफ्टी 106 अंक यानी 0.45% की तेजी के साथ 23,546.85 पर कारोबार कर रहा था।

सेंसेक्स के शेयरों में इंडिगो सबसे आगे रहा, जिसमें 2.46% की तेजी आई। इसके बाद एचडीएफसी बैंक (1.54%), आईसीआईसीआई बैंक (1.36%), बजाज फाइनेंस (1.13%) और इंफोसिस (1.04%) का नंबर रहा।

दूसरी ओर, पावर ग्रिड में 1.33% की गिरावट आई। इसके अलावा एनटीपीसी (1.24%), सन फार्मा (0.91%) और रिलायंस इंडस्ट्रीज (0.43%) भी नीचे रहे। आईटीसी के शेयरों में भी मामूली गिरावट देखी गई।

खबर अपडेट हो रही है…