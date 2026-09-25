भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख इंडेक्स हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 109.36 अंक या 0.15% बढ़कर 73,689.90 पर पहुंच गया। निफ्टी 23,100 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है।

एशियाई बाजार में उठापटक

एशियाई बाजारों ने शुक्रवार के सत्र की शुरुआत जापान में बढ़त के साथ की, जहां निक्केई 225 में 0.25% और व्यापक टॉपिक्स सूचकांक में 0.40% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक 0.48% गिर गया।

कच्चा तेल

शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 6:45 बजे तक ब्रेंट क्रूड 0.70% गिरकर 105.86 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी क्रूड 1.25% गिरकर 93.43 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

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