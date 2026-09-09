Stock Market Today: आज सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स 584.21 अंक या 0.77% गिरकर 74,993.37 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 147.25 अंक या 0.62% गिरकर 23,487.85 पर आ गया।

सेंसेक्स शेयरों में एचसीएल टेक 3.18%, टेक महिंद्रा 2.92% और इंफोसिस 2.78% गिर गए। टीसीएस और एसबीआई के शेयर भी क्रमशः 1.83% और 1.49% गिरे। वहीं, सन फार्मा के शेयर 0.82% बढ़े, जबकि एलटी और कोटक बैंक के शेयर क्रमशः 0.71% और 0.49% बढ़े।

एशियाई बाजार में मिला-जुला रुख

बुधवार को एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.23% गिरा, जबकि व्यापक टॉपिक्स (Topix) इंडेक्स में 0.35% की गिरावट आई। इसके उलट, दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) 0.36% चढ़ा और कोस्डैक (Kosdaq) में 0.47% की बढ़त हुई। ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 इंडेक्स भी मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ।

कच्चा तेल

अक्टूबर डिलीवरी के लिए वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) फ्यूचर्स 1.75% बढ़कर $94.66 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 1.55% बढ़कर $99.44 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें 100 डॉलर के स्तर के करीब बनी रहीं।

अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद

अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 628.18 अंक या 1.18% गिरकर 52,786.07 पर आ गया। S&P 500 इंडेक्स 0.58% गिरकर 7,673.52 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कम्पोजिट में 0.32% की गिरावट आई और यह 26,421.41 पर बंद हुआ।

मंगलवार के कारोबार में बढ़त और गिरावट वाले ग्रुप

प्रमुख बिज़नेस ग्रुप्स में, अरविंद मफतलाल ग्रुप ने सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की, जिसमें 5.62% का उछाल आया; इसके बाद सोमानी ग्रुप रहा, जिसमें 3.55% की बढ़त हुई। मोदीज ग्रुप में 2.69% की तेज़ी आई।

गिरावट वाले ग्रुप्स में, नागार्जुन ग्रुप 4.90% गिरा, जबकि मणिपाल ग्रुप में 4.16% की गिरावट आई। जिंदल BC ग्रुप भी 3.51% नीचे आया।

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किसी कंपनी को जब नया प्लांट लगाना हो, कारोबार बढ़ाना हो, तो उसे बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आमतौर पर लोगों को लगता है कि कंपनियां बैंक से लोन लेती होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि कई बड़ी कंपनियां बैंक से कर्ज लेने के बजाय बॉन्ड जारी करके निवेशकों से पैसा जुटाती हैं।

आखिर ऐसा क्यों होता है? बॉन्ड मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं…

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