Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 204 अंक या 0.27% गिरकर 72,439.20 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 69.35 अंक या 0.31% गिरकर 22,533.70 पर आ गया।

एशियाई मार्केट

एशियाई बाजार गिरावट के साथ खुले, जापान का निक्केई 225 0.4% गिर गया, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.35% फिसल गया और ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.4% गिर गया।

कच्चा तेल

8 अक्टूबर को तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, ब्रेंट क्रूड 1.35% बढ़कर 101.55 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी क्रूड 1.2% बढ़कर 89.42 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

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