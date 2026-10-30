Stock Market Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में दोनों प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर कारोबार करते दिखाई दिए। सेंसेक्स 80.62 अंक (0.1%) बढ़कर 74,231.66 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 22.95 अंक (0.1%) की बढ़त के साथ 22,959.70 अंक पर रहा।

ट्रेंट शुरुआती कारोबार में 6% से ज्यादा उछल गया और 50 शेयरों वाले सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर रहा। सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज में करीब 2% की तेजी आई। कोल इंडिया सबसे ज्यादा कमजोर रहा, जिसमें 1.8% की गिरावट आई, वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.6% नीचे आ गया।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से ‘ट्रेंट’ के शेयरों में 6 फीसदी की उछाल आई। टाटा ग्रुप की इस रिटेल कंपनी ने गुरुवार को सितंबर तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 25 फीसदी की बढ़ोतरी (468 करोड़ रुपये) की रिपोर्ट दी थी। महंगाई के माहौल के बावजूद, रेवेन्यू में ग्रोथ और ऑपरेटिंग लीवरेज से कंपनी की कमाई को सहारा मिला।

इसके अलावा, इंटरग्लोब एविएशन, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सन फार्मा, HCL टेक और टेक महिंद्रा भी बढ़त बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल रहीं। दूसरी ओर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील के शेयरों में गिरावट देखने को मिली।

एशियाई बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों की बात करें तो, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का 225 इंडेक्स और शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। गुरुवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे।

गुरुवार को सेंसेक्स 905.01 अंक (यानी 1.24 फीसदी) की तेजी के साथ 74,151.04 पर बंद हुआ था। वहीं, निफ्टी 237.90 अंक (यानी 1.05 फीसदी) की बढ़त के साथ 22,936.75 पर बंद हुआ था।

ब्रेंट क्रूड ऑयल

कच्चे तेल की कीमतों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में थोड़ी तेजी देखी गई, जिसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल 111.29 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल के वायदा भाव 0.5% बढ़कर 102.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए। इस हफ्ते की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतें चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं, लेकिन अब इनमें कुछ नरमी आई है।

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