बुधवार को शेयर बाजार ने बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा उछल गया, जबकि निफ्टी 50 भी 23000 के अहम स्तर को पार कर गया। बाजार में खरीदारी के बीच आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिली।

सुबह के कारोबार में निफ्टी 50 करीब 170 अंक यानी 0.7% चढ़कर 23,051.25 पर पहुंच गया, जबकि सेंसेक्स 560 अंक यानी 0.8% की बढ़त के साथ 74,429.55 पर कारोबार करता दिखा।

निफ्टी 50 की कंपनियों में इंफोसिस करीब 2.4% की तेजी के साथ सबसे आगे रही। दूसरी ओर, बजाज फाइनेंस के शेयरों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

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