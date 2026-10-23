Stock Market: भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स आज हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 350 पॉइंट्स या 0.5% बढ़कर 73,596 पॉइंट्स पर था, जबकि निफ्टी 50 49 पॉइंट्स या 0.2% बढ़कर 22,737 पॉइंट्स पर था।

एशियाई बाजार में गिरावट

एशियाई बाजार शुक्रवार, 23 अक्टूबर को गिरावट के साथ खुले। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.42% गिरा जबकि कोस्डैक 2.6% गिरा। जापान का निक्केई 225 0.5% और टॉपिक्स 0.86% गिरा।

कच्चा तेल

शुक्रवार को शुरुआती ट्रेडिंग में कच्चे तेल की कीमतें थोड़ी कम थीं, ब्रेंट क्रूड ऑयल 113 डॉलर प्रति बैरल के करीब था। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 0.2% गिरकर 99.17 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) 101.56 पर ट्रेड कर रहा था। यह इंडेक्स बड़ी करेंसी के मुकाबले US डॉलर की मजबूती या कमजोरी को दिखाता है।

इस बास्केट में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक और दूसरी करेंसी शामिल हैं। 22 अक्टूबर को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.82 पर बंद हुआ ।

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