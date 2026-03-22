Stock Market Holidays: भारतीय शेयर बाजार में अगले हफ्ते (23 मार्च से 27 मार्च तक) छुट्टियों की वजह से छोटा ट्रेडिंग सप्ताह होगा। हालांकि, मार्च के आखिरी 8 दिनों में BSE और NSE काम नहीं होगा। इसमें वीकेंड की छुट्टियों के अलावा, राम नवमी और महावीर जयंती की छुट्टियां शामिल है। यह फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आखिरी महीना भी होगा।

शेयर बाजार की मार्च की छुट्टियां

राम नवमी के मौके पर 26 मार्च को ट्रेडिंग बंद रहेगी। जबकि शनिवार और रविवार की वीकेंड छुट्टी के कारण 28 मार्च और 29 मार्च को भी बाजार बंद रहेगा। महीने की आखिरी छुट्टी 31 मार्च, मंगलवार को महावीर जयंती के मौके पर है।

इन छुट्टियों के दौरान, इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, SLB सेगमेंट और बाजार से जुड़े दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग नहीं होगी। हालांकि, MCX पर ट्रेडिंग सिर्फ आधे दिन के लिए बंद रहेगी और शाम के ट्रेडिंग पैटर्न पर फिर से शुरू होगी।

राम नवमी 2026 (Ram Navami 2026)

राम नवमी के मौके पर 26 मार्च को BSE और NSE पर छुट्टी रहने वाली है। राम नवमी वह दिन है जब भगवान राम अपने इंसानी और दिव्य रूप में प्रकट हुए थे।

महावीर जयंती 2026 (Mahavir Jayanti 2026)

महावीर जयंती 2026, 31 मार्च, 2026 को मनाई जाएगी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती है।

शेयर बाजार हॉलिडे 2026 की लिस्ट

क्रमांक तारीख दिन छुट्टी 1 26 मार्च गुरुवार राम नवमी 2 31 मार्च मंगलवार महावीर जयंती 3 3 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे 4 14 अप्रैल मंगलवार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती 5 1 मई शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस 6 28 मई गुरुवार बकरी ईद 7 26 जून शुक्रवार मुहर्रम 8 14 सितंबर सोमवार गणेश चतुर्थी 9 2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती 10 20 अक्टूबर मंगलवार दशहरा 11 10 नवंबर मंगलवार दिवाली – बालीप्रतिपदा 12 24 नवंबर मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव 13 25 दिसंबर शुक्रवार क्रिसमस

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