Stock Market Holiday Gandhi Jayanti: आज यानी शुक्रवार, 2 अक्टूबर को शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी। महात्मा गांधी जयंती के कारण NSE और BSE में कारोबार बंद रहेगा। यानी जिन निवेशकों या ट्रेडर्स की शुक्रवार को बाजार में खरीद-बिक्री की योजना है, उन्हें इस दिन ट्रेडिंग का मौका नहीं मिलेगा।

अक्टूबर में यह शेयर बाजार की तय छुट्टियों में शामिल है। इस दिन इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स में कारोबार बंद रहेगा।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी नहीं होगा कारोबार

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के चलते कारोबार नहीं होगा। वही, 3 और 4 अक्टूबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी की वजह से भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कारोबार नहीं होगा इसका मतलब है कि 5 अक्टूबर से ट्रेडिंग शुरू होगी।

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट 2026

क्रमांक तारीख दिन छुट्टी 1 26 मार्च गुरुवार राम नवमी 2 31 मार्च मंगलवार महावीर जयंती 3 3 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे 4 14 अप्रैल मंगलवार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती 5 1 मई शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस 6 28 मई गुरुवार बकरी ईद 7 26 जून शुक्रवार मुहर्रम 8 14 सितंबर सोमवार गणेश चतुर्थी 9 2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती 10 20 अक्टूबर मंगलवार दशहरा 11 10 नवंबर मंगलवार दिवाली – बालीप्रतिपदा 12 24 नवंबर मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव 13 25 दिसंबर शुक्रवार क्रिसमस

इस महीने में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अलावा इस महीने दशहरा के मौके पर भी शेयर बाजार बंद रहेगा। दशहरा के कारण 20 अक्टूबर, मंगलवार को NSE और BSE में ट्रेडिंग नहीं होगी। इसके अलावा महीने के बाकी शनिवार और रविवार को भी नियमित कारोबार बंद रहेगा।

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