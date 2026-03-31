Stock Market Holiday: अगर आप शेयर बाजार में रोजाना ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपके लिए ये काफी काम की खबर है। बता दें कि आज यानी 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के चलते शेयर बाजार की छुट्टी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों आज पूरी तरह बंद रहेंगे। । इसके बाद, 1 अप्रैल को बाजार फिर से खुलेगा और आप सामान्य तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे।
इस हफ्ते 3 अप्रैल को भी बंद रहेगा शेयर बाजार
इस हफ्ते 31 मार्च के बाद शेयर बाजार में एक और छुट्टी आने वाली है। 3 अप्रैल (शुक्रवार) को गुड फ्राइडे के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा। यानी इस हफ्ते 5 ट्रेडिंग दिनों में से बाजार सिर्फ 3 दिन ही खुला रहेगा।
शेयर बाजार हॉलिडे 2026 की लिस्ट
|क्रमांक
|तारीख
|दिन
|छुट्टी
|1
|26 मार्च
|गुरुवार
|राम नवमी
|2
|31 मार्च
|मंगलवार
|महावीर जयंती
|3
|3 अप्रैल
|शुक्रवार
|गुड फ्राइडे
|4
|14 अप्रैल
|मंगलवार
|डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती
|5
|1 मई
|शुक्रवार
|महाराष्ट्र दिवस
|6
|28 मई
|गुरुवार
|बकरी ईद
|7
|26 जून
|शुक्रवार
|मुहर्रम
|8
|14 सितंबर
|सोमवार
|गणेश चतुर्थी
|9
|2 अक्टूबर
|शुक्रवार
|महात्मा गांधी जयंती
|10
|20 अक्टूबर
|मंगलवार
|दशहरा
|11
|10 नवंबर
|मंगलवार
|दिवाली – बालीप्रतिपदा
|12
|24 नवंबर
|मंगलवार
|प्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव
|13
|25 दिसंबर
|शुक्रवार
|क्रिसमस
सोमवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था बाजार
भारतीय शेयर बाजार में 30 मार्च, सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) लाल रंग के निशान पर बंद हुए थे।
सेंसेक्स करीब 1635.67 अंक गिरकर लगभग 71,947.55 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी करीब 488.20 अंक टूटकर लगभग 22,331.40 के स्तर पर बंद हुआ था।
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