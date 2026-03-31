Stock Market Holiday: अगर आप शेयर बाजार में रोजाना ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपके लिए ये काफी काम की खबर है। बता दें कि आज यानी 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के चलते शेयर बाजार की छुट्टी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों आज पूरी तरह बंद रहेंगे। । इसके बाद, 1 अप्रैल को बाजार फिर से खुलेगा और आप सामान्य तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे।

इस हफ्ते 3 अप्रैल को भी बंद रहेगा शेयर बाजार

इस हफ्ते 31 मार्च के बाद शेयर बाजार में एक और छुट्टी आने वाली है। 3 अप्रैल (शुक्रवार) को गुड फ्राइडे के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा। यानी इस हफ्ते 5 ट्रेडिंग दिनों में से बाजार सिर्फ 3 दिन ही खुला रहेगा।

शेयर बाजार हॉलिडे 2026 की लिस्ट

क्रमांकतारीखदिनछुट्टी
126 मार्चगुरुवारराम नवमी
231 मार्चमंगलवारमहावीर जयंती
33 अप्रैलशुक्रवारगुड फ्राइडे
414 अप्रैलमंगलवारडॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती
51 मईशुक्रवारमहाराष्ट्र दिवस
628 मईगुरुवारबकरी ईद
726 जूनशुक्रवारमुहर्रम
814 सितंबरसोमवारगणेश चतुर्थी
92 अक्टूबरशुक्रवारमहात्मा गांधी जयंती
1020 अक्टूबरमंगलवारदशहरा
1110 नवंबरमंगलवारदिवाली – बालीप्रतिपदा
1224 नवंबरमंगलवारप्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव
1325 दिसंबरशुक्रवारक्रिसमस

सोमवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था बाजार

भारतीय शेयर बाजार में 30 मार्च, सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) लाल रंग के निशान पर बंद हुए थे।

सेंसेक्स करीब 1635.67 अंक गिरकर लगभग 71,947.55 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी करीब 488.20 अंक टूटकर लगभग 22,331.40 के स्तर पर बंद हुआ था।

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