Share Market Holiday: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए आज की यह खबर काफी काम की है। बता दें कि 28 मई 2026 को बकरीद की वजह से शेयर बाजार की छुट्टी है। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके बाद, शेयर बाजार 29 मई को ट्रेडिंग के लिए खुलेगा।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी रहेगा सुबह के कारोबार में बंद
आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में भी बकरीद की वजह से सुबह के कारोबार में ट्रेडिंग नहीं होगी।
शेयर बाजार हॉलिडे 2026 की लिस्ट
|क्रमांक
|तारीख
|दिन
|छुट्टी
|1
|26 मार्च
|गुरुवार
|राम नवमी
|2
|31 मार्च
|मंगलवार
|महावीर जयंती
|3
|3 अप्रैल
|शुक्रवार
|गुड फ्राइडे
|4
|14 अप्रैल
|मंगलवार
|डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती
|5
|1 मई
|शुक्रवार
|महाराष्ट्र दिवस
|6
|28 मई
|गुरुवार
|बकरी ईद
|7
|26 जून
|शुक्रवार
|मुहर्रम
|8
|14 सितंबर
|सोमवार
|गणेश चतुर्थी
|9
|2 अक्टूबर
|शुक्रवार
|महात्मा गांधी जयंती
|10
|20 अक्टूबर
|मंगलवार
|दशहरा
|11
|10 नवंबर
|मंगलवार
|दिवाली – बालीप्रतिपदा
|12
|24 नवंबर
|मंगलवार
|प्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव
|13
|25 दिसंबर
|शुक्रवार
|क्रिसमस
बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार
बुधवार को बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 141.90 अंक यानी 0.19 प्रतिशत टूटकर 75,867.80 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ऊंचे में 76,224.68 अंक तक गया और नीचे में 75,748.21 अंक तक आया। सेंसेक्स में शामिल 20 शेयर बढ़त में रहे, जबकि 10 में गिरावट रही। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक निफ्टी 6.55 अंक यानी 0.03 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 23,907.15 अंक पर रहा।
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