Stock Market Holiday: भारतीय शेयर बाजार में आज 26 मार्च (गुरुवार) को छुट्टी है। इस वजह से NSE और BSE पर पूरे दिन ट्रेडिंग बंद रहेगी। आज इक्विटी सेगमेंट के साथ-साथ करेंसी डेरिवेटिव्स बाजार में भी कारोबार नहीं होगा। अब शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुक्रवार, 27 मार्च को दोबारा शुरू होगी।
MCX में आज मॉर्निंग सेशन में ट्रेडिंग बंद रहेगी
आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में केवल मॉर्निंग सेशन में ट्रेडिंग बंद रहेगी और यह अपने सुबह के सत्र (सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे IST तक) के लिए बंद रहेगा। एक्सचेंज अपने शाम के सत्र (शाम 5:00 बजे से रात 11:30/11:55 बजे IST तक) के लिए ट्रेडिंग फिर से शुरू करेगा।
क्या है राम नवमी?
राम नवमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाता है। यह आमतौर पर चैत्र महीने के नौवें दिन पड़ता है। यह त्योहार पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, जिसमें अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग भक्ति और उत्सव में शामिल होते हैं।
शेयर बाजार में मार्च की छुट्टी की लिस्ट
शेयर बाज़ार में इस महीने एक और छुट्टी रहेगी। घरेलू सूचकांक 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर बंद रहेंगे। इस तरह, मार्च में इक्विटी बाजारों के लिए कुल तीन छुट्टियां हो गई हैं। इसमें 3 मार्च को होली की छुट्टी भी शामिल है।
शेयर बाजार हॉलिडे 2026 की लिस्ट
|क्रमांक
|तारीख
|दिन
|छुट्टी
|1
|26 मार्च
|गुरुवार
|राम नवमी
|2
|31 मार्च
|मंगलवार
|महावीर जयंती
|3
|3 अप्रैल
|शुक्रवार
|गुड फ्राइडे
|4
|14 अप्रैल
|मंगलवार
|डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती
|5
|1 मई
|शुक्रवार
|महाराष्ट्र दिवस
|6
|28 मई
|गुरुवार
|बकरी ईद
|7
|26 जून
|शुक्रवार
|मुहर्रम
|8
|14 सितंबर
|सोमवार
|गणेश चतुर्थी
|9
|2 अक्टूबर
|शुक्रवार
|महात्मा गांधी जयंती
|10
|20 अक्टूबर
|मंगलवार
|दशहरा
|11
|10 नवंबर
|मंगलवार
|दिवाली – बालीप्रतिपदा
|12
|24 नवंबर
|मंगलवार
|प्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव
|13
|25 दिसंबर
|शुक्रवार
|क्रिसमस
25 मार्च को शेयर बाजार में दिखी बंपर तेजी
बुधवार, 25 मार्च को शेयर बाजार में बंपर तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 1205.00 अंक या 1.63% बढ़कर 75,273.45 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 394.05 अंक या 1.72% बढ़कर 23,306.45 पर बंद हुआ था।
यह भी पढ़ें: नए लेबर कानून के तहत छुट्टी नियमों में बड़ा बदलाव: अर्न्ड लीव और एनकैशमेंट के नियमों में संसोधन, जानें डिटेल
यह भी पढ़ें: लोक सभा सांसदों की संख्या बढ़कर हुई 816 तो वेतन-भत्ते पर सरकार का खर्च कितना बढ़ेगा