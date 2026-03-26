Stock Market Holiday: भारतीय शेयर बाजार में आज 26 मार्च (गुरुवार) को छुट्टी है। इस वजह से NSE और BSE पर पूरे दिन ट्रेडिंग बंद रहेगी। आज इक्विटी सेगमेंट के साथ-साथ करेंसी डेरिवेटिव्स बाजार में भी कारोबार नहीं होगा। अब शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुक्रवार, 27 मार्च को दोबारा शुरू होगी।

MCX में आज मॉर्निंग सेशन में ट्रेडिंग बंद रहेगी

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में केवल मॉर्निंग सेशन में ट्रेडिंग बंद रहेगी और यह अपने सुबह के सत्र (सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे IST तक) के लिए बंद रहेगा। एक्सचेंज अपने शाम के सत्र (शाम 5:00 बजे से रात 11:30/11:55 बजे IST तक) के लिए ट्रेडिंग फिर से शुरू करेगा।

क्या है राम नवमी?

राम नवमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाता है। यह आमतौर पर चैत्र महीने के नौवें दिन पड़ता है। यह त्योहार पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, जिसमें अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग भक्ति और उत्सव में शामिल होते हैं।

शेयर बाजार में मार्च की छुट्टी की लिस्ट

शेयर बाज़ार में इस महीने एक और छुट्टी रहेगी। घरेलू सूचकांक 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर बंद रहेंगे। इस तरह, मार्च में इक्विटी बाजारों के लिए कुल तीन छुट्टियां हो गई हैं। इसमें 3 मार्च को होली की छुट्टी भी शामिल है।

शेयर बाजार हॉलिडे 2026 की लिस्ट

क्रमांकतारीखदिनछुट्टी
126 मार्चगुरुवारराम नवमी
231 मार्चमंगलवारमहावीर जयंती
33 अप्रैलशुक्रवारगुड फ्राइडे
414 अप्रैलमंगलवारडॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती
51 मईशुक्रवारमहाराष्ट्र दिवस
628 मईगुरुवारबकरी ईद
726 जूनशुक्रवारमुहर्रम
814 सितंबरसोमवारगणेश चतुर्थी
92 अक्टूबरशुक्रवारमहात्मा गांधी जयंती
1020 अक्टूबरमंगलवारदशहरा
1110 नवंबरमंगलवारदिवाली – बालीप्रतिपदा
1224 नवंबरमंगलवारप्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव
1325 दिसंबरशुक्रवारक्रिसमस

25 मार्च को शेयर बाजार में दिखी बंपर तेजी

बुधवार, 25 मार्च को शेयर बाजार में बंपर तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 1205.00 अंक या 1.63% बढ़कर 75,273.45 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 394.05 अंक या 1.72% बढ़कर 23,306.45 पर बंद हुआ था।

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