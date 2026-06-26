Share Market Holiday : शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए आज की खबर काफी काम की है। बता दें कि 26 जून को मुहर्रम की वजह से शेयर बाजार की छुट्टी है। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों पूरी तरह बंद रहेंगे।
इसके बाद शेयर बाजार 29 जून को ट्रेडिंग के लिए खुलेगा। क्यों कि 27 और 28 जून को शनिवार और रविवार की वजह से बाजार बंद रहने वाले हैं।
सुबह के कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी रहेगा बंद
आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में भी मुहर्रम की वजह से सुबह के कारोबार में ट्रेडिंग नहीं होगी।
शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट 2026
|क्रमांक
|तारीख
|दिन
|छुट्टी
|1
|26 मार्च
|गुरुवार
|राम नवमी
|2
|31 मार्च
|मंगलवार
|महावीर जयंती
|3
|3 अप्रैल
|शुक्रवार
|गुड फ्राइडे
|4
|14 अप्रैल
|मंगलवार
|डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती
|5
|1 मई
|शुक्रवार
|महाराष्ट्र दिवस
|6
|28 मई
|गुरुवार
|बकरी ईद
|7
|26 जून
|शुक्रवार
|मुहर्रम
|8
|14 सितंबर
|सोमवार
|गणेश चतुर्थी
|9
|2 अक्टूबर
|शुक्रवार
|महात्मा गांधी जयंती
|10
|20 अक्टूबर
|मंगलवार
|दशहरा
|11
|10 नवंबर
|मंगलवार
|दिवाली – बालीप्रतिपदा
|12
|24 नवंबर
|मंगलवार
|प्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव
|13
|25 दिसंबर
|शुक्रवार
|क्रिसमस