Share Market Holiday : शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए आज की खबर काफी काम की है। बता दें कि 26 जून को मुहर्रम की वजह से शेयर बाजार की छुट्टी है। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों पूरी तरह बंद रहेंगे।

इसके बाद शेयर बाजार 29 जून को ट्रेडिंग के लिए खुलेगा। क्यों कि 27 और 28 जून को शनिवार और रविवार की वजह से बाजार बंद रहने वाले हैं।

सुबह के कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी रहेगा बंद

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में भी मुहर्रम की वजह से सुबह के कारोबार में ट्रेडिंग नहीं होगी।

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट 2026

क्रमांकतारीखदिनछुट्टी
126 मार्चगुरुवारराम नवमी
231 मार्चमंगलवारमहावीर जयंती
33 अप्रैलशुक्रवारगुड फ्राइडे
414 अप्रैलमंगलवारडॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती
51 मईशुक्रवारमहाराष्ट्र दिवस
628 मईगुरुवारबकरी ईद
726 जूनशुक्रवारमुहर्रम
814 सितंबरसोमवारगणेश चतुर्थी
92 अक्टूबरशुक्रवारमहात्मा गांधी जयंती
1020 अक्टूबरमंगलवारदशहरा
1110 नवंबरमंगलवारदिवाली – बालीप्रतिपदा
1224 नवंबरमंगलवारप्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव
1325 दिसंबरशुक्रवारक्रिसमस