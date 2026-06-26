Share Market Holiday : शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए आज की खबर काफी काम की है। बता दें कि 26 जून को मुहर्रम की वजह से शेयर बाजार की छुट्टी है। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों पूरी तरह बंद रहेंगे।

इसके बाद शेयर बाजार 29 जून को ट्रेडिंग के लिए खुलेगा। क्यों कि 27 और 28 जून को शनिवार और रविवार की वजह से बाजार बंद रहने वाले हैं।

सुबह के कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी रहेगा बंद

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में भी मुहर्रम की वजह से सुबह के कारोबार में ट्रेडिंग नहीं होगी।

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट 2026