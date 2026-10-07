Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे। आज दोनों प्रमुख सूचकांक 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी (NSE Nifty50) और 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (Bse Sensex) लाल निशान पर खुले।

बीएसई सेंसेक्स 439.86 अंक या 0.60% गिरकर 72,627.95 पर आ गया, जबकि निफ्टी 161.10 अंक या 0.71% गिरकर 22,615 पर आ गया। आरबीआई के मौद्रिक नीति संबंधी फैसले से पहले सतर्क रुख और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच दो सत्र की तेजी के बाद बाजार में यह गिरावट देखने को मिली।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टाइटन, एशियन पेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुति, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में सबसे अधिक गिरावट रही। वहीं बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल के शेयर बढ़त में रहे।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 2,961.30 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

यह भी पढ़ें: RBI Repo Rate Hike: 3.5 साल बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा

एशियाई बाजार का हाल

जापान का निक्केई 225 स्थिर रहा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.57% और ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.13% गिर गया।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी देखी गई, एसएंडपी 500 में 0.58% की वृद्धि हुई। डाउ जोन्स में 0.49% की बढ़त हुई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.45% की वृद्धि दर्ज की गई।

यह भी पढ़ें: Variable DA Hike: दिवाली से पहले श्रमिकों को राहत, बढ़ा न्यूनतम वेतन, जानें किसे कितना फायदा

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड

अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड ऊंची बनी रही, 10 साल की यील्ड 5.28% पर थी। 30 साल की यील्ड 5.66% पर थी।

कच्चा तेल

ब्रेंट क्रूड 1.20% बढ़कर 101.79 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में 1.22% की वृद्धि हुई और यह 90.53 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स

अमेरिकी शेयर बाजार में मामूली तेजी देखी गई, जिसमें डॉव फ्यूचर्स 0.07%, एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.09% और नैस्डैक-100 फ्यूचर्स 0.08% ऊपर चढ़े।

यह भी पढ़ें: GST के नियम हो सकते हैं आसान

ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी के नियम जल्द आसान हो सकते हैं। जीएसटी काउंसिल एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, जिससे छोटे सेलर्स को हर राज्य में अपनी अलग कारोबार की जगह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनके लिए अलग-अलग राज्यों में सामान बेचना और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो सकता है।

इसके साथ ही ऑनलाइन सामान की डिलीवरी और ऐप के जरिए मिलने वाली सेवाओं पर जीएसटी को लेकर भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इन बदलावों से छोटे सेलर्स का काम आसान करने और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए जीएसटी के नियमों को ज्यादा साफ करने की कोशिश है…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]