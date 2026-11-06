कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 230.20 अंक (0.29%) गिरकर 79,079.81 पर आ गया। निफ्टी 50 भी 122.80 अंक (0.50%) की गिरावट के साथ 24,413.80 पर पहुंच गया।

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