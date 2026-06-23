Stock Market Crash: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आज 23 जून को दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी लाल रंग के निशान पर बंद हुए।

आज सेंसेक्स करीब 893 अंक गिरकर लगभग 76,200.68 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी करीब 278.80 अंक टूटकर लगभग 23,824.10 के स्तर पर बंद हुआ।

आखिर क्यों ढह गया शेयर बाजार?

टेक शेयरों में भारी नुकसान

टेक शेयरों में भारी बिकवाली का दबाव है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.9% की गिरावट आई है। तकनीकी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले शेयरों में विप्रो, टीसीएस और इंफोसिस शामिल हैं, जो टेक शेयरों में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले तीन शेयर रहे।

टेक क्षेत्र में यह भारी गिरावट वैश्विक स्तर पर देखी गई उस गिरावट के बाद हुई है, जो एआई और चिप निर्माण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ठहराव के बाद आई थी।

टेक शेयरों से प्रभावित नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में लगभग 2% की गिरावट आई और यह 30,062.50 अंकों पर आ गया। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में 1% की गिरावट आई और यह 7,462.75 अंकों पर पहुंच गया, जबकि डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 0.3% की गिरावट आई और यह 51,945.0 अंकों पर आ गया।

अमेरिकी बाजार में रात भर की भारी गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में कारोबार शुरू होते ही गिरावट देखने को मिली। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 6% से अधिक गिर गया है, जिसमें प्रमुख चिप निर्माताओं के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

पीएल कैपिटल के सलाहकार प्रमुख विक्रम कसाट ने कहा, “ईरान के साथ अमेरिकी शांति समझौता अभी भी नाजुक स्थिति में है, लेकिन निवेशक एआई से संबंधित शेयरों को बेचने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र बाजारों पर सबसे अधिक दबाव डाल रहा था, हालांकि छोटे निवेश वाले शेयरों में सकारात्मकता देखने को मिली।”

यूरोपीय चिप निर्माताओं के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है, जबकि सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता एएसएमएल और ऐक्सट्रॉन के शेयरों में 5% से अधिक की गिरावट आई है।

एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा डॉलर

खाड़ी देशों में तनाव कम होने से तेल की कीमतों में मामूली गिरावट के बावजूद, फेडरल रिजर्व द्वारा अधिक सख्त रुख अपनाने की उम्मीदों के चलते अमेरिकी डॉलर एक साल से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जबकि येन चार दशक के निचले स्तर के करीब पहुंच गया है। डॉलर सूचकांक, जो येन और यूरो सहित कई मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को मापता है, बढ़कर 101.13 पर पहुंच गया, जो मई 2025 के बाद का इसका उच्चतम स्तर है।

रॉयटर्स के नवीनतम नोट के अनुसार, फेड फंड फ्यूचर्स सितंबर तक ब्याज दरों में वृद्धि की 80% से अधिक संभावना का अनुमान लगा रहे हैं।

मध्य पूर्व संघर्ष का पूरी तरह से हल न होना भी डॉलर की मजबूती में योगदान देने वाले कारकों में से एक है।

धातु स्टॉक

आज बाजार में धातुओं के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी मेटल इंडेक्स में वेदांता सबसे ज्यादा प्रभावित शेयर रहा, जिसमें 8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टील, एनएमडीसी और कई अन्य धातु शेयरों में भी गिरावट देखी गई।

क्षेत्रीय सूचकांकों में धातु शेयरों की श्रेणी में सबसे अधिक 3.5% की गिरावट दर्ज की गई

आज गिरावट के साथ हुई थी बाजार की शुरुआत

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। निफ्टी 50 43 अंक या 0.18% गिरकर 24,060 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 150 अंक या 0.19% गिरकर 76,946 पर खुला था।

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बाढ़, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं न सिर्फ जान-माल का नुकसान करती हैं, बल्कि लोगों और कारोबारों की वित्तीय स्थिति पर भी गहरा असर डालती हैं। ऐसे हालात में कई बार कर्जदारों के लिए समय पर लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल हो जाता है।

इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आपदा प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए नया Disaster Loan Relief Framework जारी किया है। यह नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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