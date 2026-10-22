Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में कमजोरी देखने को मिली। सेंसेक्स 642.51 अंक टूटकर 73,067.18 अंक पर आ गया, जबकि निफ्टी 241.35 अंक फिसलकर 22,570.90 अंक पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार

आज एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.67% गिर गया, जबकि जापान का निक्केई 225 0.19% की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 शुरुआती कारोबार में लगभग स्थिर रहा।

सेंसेक्स में शामिल शेयरों का हाल

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में पावरग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, इंडिगो और हिंदुस्तान यूनिलीवर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई।

दूसरी ओर, ज़ोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी के शेयरों में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई। कंपनी ने बुधवार को सितंबर तिमाही के लिए 125 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ के चलते एक साल पहले के 65 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना है।

भारती एयरटेल, इंफोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में भी तेजी रही।

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 1,022.32 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 1,614.32 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीदारी की।

कच्चे तेल की कीमतों का हाल

शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड 1.10% बढ़कर 110.02 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं, अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 0.86% चढ़कर 97.98 डॉलर प्रति बैरल हो गई। कच्चे तेल की कीमतों में इस तेजी के बीच निवेशकों की नजर ऊर्जा बाजार की चाल पर बनी हुई है।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी रही। टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीदारी से नैस्डैक कंपोजिट 1.05% चढ़कर 26,702.86 पर बंद हुआ। S&P 500 में 0.58% की बढ़त दर्ज की गई और यह 7,757.17 पर पहुंच गया। वहीं, डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 360.21 अंक यानी 0.69% बढ़कर 52,856.09 पर बंद हुआ।

यह भी पढ़ें: दिसंबर से 3 महीने तक कई ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट

भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक सर्दियों में कोहरे के दौरान 13 ट्रेनों के संचालन में बदलाव की घोषणा की है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अनुसार, चार ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि कई अन्य ट्रेनें चुनिंदा दिनों पर कम फेरों (ट्रिप्स) के साथ चलेंगी। दो ट्रेनें अपने रूट के कुछ हिस्सों पर आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यहां भी पढ़ें…