Share Market Crash: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) लाल रंग के निशान पर बंद हुए।

आज सेंसेक्स करीब 1836.57 अंक गिरकर लगभग 72,696.39 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी करीब 601.85 अंक टूटकर लगभग 22,512.65 के स्तर पर बंद हुआ।

आज गिरावट के साथ खुला था शेयर बाजार

आज शेयर बाजार की शुरुआत भी गिरावट के साथ हुई थी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,555.62 अंक गिरकर 73,477.34 पर आ गया था जबकि निफ्टी 479.95 अंक टूटकर 22,634.55 पर पहुंच गया था।

शेयर बाजार में आज क्यों मचा हाहाकार

कच्चा तेल

सोमवार सुबह शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.66% गिरकर 111.45 डॉलर प्रति बैरल हो गई। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 0.08% गिरकर 98.16 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अगर तेहरान 48 घंटों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो वह ईरान के बिजली संयंत्रों को “नष्ट” कर देंगे।

एशियाई बाजार

पश्चिम एशिया में संघर्ष के चौथे सप्ताह में प्रवेश करने के कारण एशियाई-प्रशांत बाजारों में भारी गिरावट आई, जापान और दक्षिण कोरिया के प्रमुख सूचकांकों में 5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

अमेरिकी बाजार

ईरान के खिलाफ अमेरिका की नवीनतम चेतावनी के चलते अमेरिकी वायदा अनुबंधों में गिरावट देखी गई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा लगभग स्थिर रहा।

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