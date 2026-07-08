Stock Market Crash: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्धविराम खत्म हो गया है, हालांकि बातचीत जारी रहेगी। ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1,700 अंक टूट गया, जबकि निफ्टी में 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। चौतरफा बिकवाली के बीच दोनों प्रमुख इंडेक्स करीब 2% तक फिसल गए, जिससे निवेशकों में घबराहट बढ़ गई।

शेयर बाजार में बड़ी गिरावट

2:30PM तक बीएसई सेंसेक्स 1,771.95 अंक की गिरावट के साथ 76,408.77 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। वही, निफ्टी 550.10 अंक की गिरावट के साथ 23,848.60 अंक के स्तर पर ट्रेड हो रहा है।

क्या है बाजार में गिरावट के प्रमुख कारण

ट्रंप ने युद्धविराम समाप्त होने की घोषणा

रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन “समाप्त” हो गया है और उन्होंने यह भी कहा कि वह तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते।

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल

बाजार में गिरावट का एक और प्रमुख कारण कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि है । भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिससे तेल की बढ़ती कीमतें अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन जाती हैं।

आज गिरावट के साथ खुला था शेयर बाजार

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। 8 जुलाई को एनएसई निफ्टी 50 160.85 अंक गिरकर 24,237.85 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 500.54 अंक गिरकर 77,680.18 पर खुला था।