Stock Market Crash : भारतीय शेयर बाजार में 30 मार्च, सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) लाल रंग के निशान पर बंद हुए।

आज सेंसेक्स करीब 1635.67 अंक गिरकर लगभग 71,947.55 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी करीब 488.20 अंक टूटकर लगभग 22,331.40 के स्तर पर बंद हुआ।

आखिर क्यों ढह गया शेयर बाजार?

कच्चा तेल

सोमवार को एशियाई बाजार में शुरुआती कारोबार में ब्रेंट वायदा की कीमतें 2.7% बढ़कर 115.55 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गईं, जो 27 मार्च को बंद हुए 112.57 डॉलर से अधिक है। 27 फरवरी को 72.48 डॉलर प्रति बैरल पर बंद होने के बाद से इनमें अब तक 59% की वृद्धि दर्ज की गई है। 27 फरवरी वह दिन था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। कॉमेक्स पर कच्चे तेल की कीमतों में 2.96% की वृद्धि हुई और यह 102.59 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई।

एशियाई बाजार

पश्चिमी एशिया में तनाव के पांचवें सप्ताह में प्रवेश करने के कारण सोमवार सुबह एशियाई सूचकांक गिरावट के साथ खुले। जापान का निक्केई 225 3.97% गिरा, जबकि टॉपिक्स 3.9% नीचे रहा। बेंचमार्क कोस्पी 5% से अधिक गिर गया, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 3.97% नीचे रहा। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 24,630 पर था, जो बेंचमार्क के पिछले बंद भाव 24,951.88 से कम था।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार के बेंचमार्क से जुड़े वायदा बाजार में गिरावट देखी गई क्योंकि ब्रेंट क्रूड का भाव 116 डॉलर प्रति बैरल था। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा में 253 अंकों की गिरावट आई, जो 0.6% है। एसएंडपी 500 वायदा और नैस्डैक 100 वायदा में भी 0.5% की गिरावट आई।

खबर अपडेट हो रही है…