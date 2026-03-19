Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट देखी गई, सेंसेक्स 1,650.23 अंक या 2.15% गिरकर 75,053.90 पर आ गया, जबकि निफ्टी 500.90 अंक या 2.11% गिरकर 23,276.90 पर पहुंच गया।

प्रमुख सूचकांकों में बैंकिंग सूचकांक में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, जो 2.67% या 1,477.70 अंक गिरकर 53,848 पर आ गया। निफ्टी मिडकैप 100 945 अंक या 1.68% गिरकर 55,344.75 पर खुला।

बुधवार को तेजी के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

बुधवार, 18 मार्च को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए थे। BSE सेंसेक्स 633.29 अंक या 0.83% उछलकर 76,704.13 पर बंद हुआ था। NSE निफ्टी 196.65 अंक या 0.83% की बढ़त के साथ 23,777.80 पर बंद हुआ था।

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