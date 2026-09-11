Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ शुरुआत हुई। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 234.10 अंक या 1% गिरकर 23,243.70 पर आ गया, जबकि सेंसेक्स 708.56 अंक या 0.95% गिरकर सुबह 9:14 बजे 74,194.03 पर आ गया।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और एक्सिस बैंक के शेयर में सबसे अधिक गिरावट रही। वहीं टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल और आईटीसी के शेयर बढ़त में रहे।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने गुरुवार को शुद्ध रूप से 438.24 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

एशियाई बाजार में भारी गिरावट

एशियाई बाजारों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई। कोस्पी सूचकांक 2.7% गिरा, जबकि जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.6% फिसल गया। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक भी 1% गिर गया।

कच्चा तेल

आज शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड 0.63% बढ़कर 108.31 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी क्रूड 0.73% बढ़कर 103.23 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

रात भर में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की उछाल आई और यह कल के 101 डॉलर के स्तर से बढ़कर वर्तमान में 108 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

यूएस फ्यूचर्स

शुरुआती कारोबार में यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में ज्यादा हलचल नहीं दिखी; S&P 500 फ्यूचर्स में थोड़ी बढ़त हुई और Nasdaq 100 फ्यूचर्स में 0.1% से भी कम की तेज़ी आई। Dow Jones Industrial Average से जुड़े फ्यूचर्स 11 अंक नीचे थे, जिससे संकेत मिलता है कि वॉल स्ट्रीट की शुरुआत सुस्त रहेगी।

यूएस डॉलर

यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY), जो छह विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की वैल्यू मापता है, 99.05 पर ट्रेड कर रहा था। यह इंडेक्स प्रमुख मुद्राओं की तुलना में US डॉलर की मज़बूती या कमज़ोरी का आकलन करता है।

इस बास्केट में ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोना, जापानी येन, स्विस फ्रैंक जैसी मुद्राएं शामिल हैं। 10 सितंबर, 2026 को भारतीय रुपया तेजी से कमज़ोर हुआ और 38 पैसे गिरकर US डॉलर के मुकाबले ₹95.46 पर बंद हुआ।

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किसी कंपनी को जब नया प्लांट लगाना हो, कारोबार बढ़ाना हो, तो उसे बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आमतौर पर लोगों को लगता है कि कंपनियां बैंक से लोन लेती होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि कई बड़ी कंपनियां बैंक से कर्ज लेने के बजाय बॉन्ड जारी करके निवेशकों से पैसा जुटाती हैं।

आखिर ऐसा क्यों होता है? बॉन्ड मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं…

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