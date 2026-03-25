Stock Market Closing: भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार, 25 मार्च को बंपर तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी50 (Nifty50) दोनों हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 1205.00 अंक या 1.63% बढ़कर 75,273.45 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 394.05 अंक या 1.72% बढ़कर 23,306.45 पर पहुंच गया।

आखिर क्या है शेयर बाजार में तेजी की वजह?

मध्य पूर्व में ठहराव का संकेत

इक्विटी बाजारों में माहौल को बेहतर बनाने में एक अहम वजह ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर का संकेत है। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका ईरान के साथ चल रही जंग में एक महीने के सीज़फ़ायर की कोशिश कर रहा है और उसने इस पर चर्चा के लिए ईरान को 15-सूत्रीय योजना भेजी है; इससे किसी बड़े समाधान की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हो रही हैं

दूसरा बड़ा असर कच्चे तेल की मौजूदा कीमतों पर पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत की योजनाओं का संकेत दिया था। हालांकि, तेहरान ने इससे इनकार कर दिया। इस खबर का तेल की कीमतों पर निश्चित रूप से असर पड़ा। निवेशकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि तेल की कीमतें अपने पिछले ऊंचे स्तरों से काफी नीचे आ गईं।

घबराहट में खरीदारी देखी गई

पिछले कुछ दिनों में भारतीय बाज़ारों में आई तेज़ गिरावट और कंपनियों की कमाई को लेकर लंबे समय से बनी सकारात्मक उम्मीदों को देखते हुए, बाज़ार के कई जानकार और निवेशक मौजूदा स्तरों को ‘वैल्यू बाइंग’ (सस्ते में खरीदारी) के एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं।

खबर अपडेट हो रही है…