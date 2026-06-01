Stock market closing: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आज 1 जून को दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी लाल रंग के निशान पर बंद हुए।

आज सेंसेक्स करीब 508.40 अंक गिरकर लगभग 74,267.34 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी करीब 165.15 अंक टूटकर लगभग 23,382.60 के स्तर पर बंद हुआ।

क्यों आई शेयर बाजार में गिरावट?

एफआईआई बिक्री

अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को 21,106 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे, जिसके परिणामस्वरूप 50 शेयरों का सूचकांक 1.5% गिरकर दो सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुआ।

यह बिकवाली मुख्य रूप से एमएससीआई के मई इंडेक्स पुनर्संतुलन के कारण शुरू हुई, जो शुक्रवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे के आसपास प्रभावी हुआ।

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार के सत्र में एनएसई का कारोबार रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

भारत में VIX में तेजी

बाजार में डर का सूचकांक माने जाने वाला भारतीय VIX 1 जून को 1.5% बढ़कर 16.42 पर पहुंच गया। पिछले कुछ सत्रों में गिरावट के बाद शुक्रवार को इसमें 8.03% की तेज उछाल आई और यह 16.18 पर पहुंच गया।

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