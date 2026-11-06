Stock Market : भारतीय शेयर बाजार में आज वक्त से पहले ही काफी रौनक देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स आज 2 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स 2.17% या 1,718.02 अंक की तेजी के साथ 81,028.02 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वही, निफ्टी 2.01% या 493.75 अंक की तेजी के साथ 25,030.35 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

निफ्टी टॉप गेनर – लूजर

निफ्टी के प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, टाइटन कंपनी और एक्सिस बैंक शामिल रहे। इन शेयरों में अच्छी खरीदारी से बाजार की तेजी को सहारा मिला।

दूसरी ओर, आयशर मोटर्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल), अदानी एंटरप्राइजेज और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहे।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 6.15 प्रतिशत की तेजी आई। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में उसका समेकित कर-पश्चात लाभ (PAT) 25 प्रतिशत बढ़कर 4,587.88 करोड़ रुपये हो गया है।

पश्चिमी एशिया में संघर्ष के कारण कमोडिटी की कीमतों पर दबाव होने के बावजूद, कंपनी को मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ (खासकर ऑटो सेगमेंट में) का फायदा मिला। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी बढ़त बनाने वाली कंपनियों में शामिल रहे। ब्लू-चिप कंपनियों में केवल पावर ग्रिड के शेयरों में गिरावट रही।

सेक्टोरल इंडेक्स

सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी प्राइवेट बैंक 3.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2.57 प्रतिशत, निफ्टी बैंक 2.27 प्रतिशत, निफ्टी सर्विसेज सेक्टर 1.63 प्रतिशत, निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 1.55 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 1.21 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए।

अमेरिकी शेयर बाजार

गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। नैस्डैक कंपोजिट (Nasdaq Composite) 5.52 प्रतिशत, S&P 500 4.36 प्रतिशत और डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज (Dow Jones Industrial Average) 3.44 प्रतिशत नीचे आ गया।

आज उतार-चढ़ाव के साथ हुई थी बाजार की शुरुआत

आज उठापटक के साथ बाजार की शुरुआत हुई थी। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 33 अंक चढ़कर 79,343.06 अंक पर और एनएसई निफ्टी 52.95 अंक फिसलकर 24,477.40 अंक पर रहा।

बाद में दोनों प्रमुख सूचकांकों में तेजी लौटी। सेंसेक्स 443.87 अंक की बढ़त के साथ 79,760.10 अंक पर और निफ्टी 81 अंक चढ़कर 24,612.85 अंक पर कारोबार करने लगा।

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