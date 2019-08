State Bank of India, Union Bank of India और Corporation Bank ने इस पोर्टल के जरिए पांच करोड़ तक के लोन को मंजूरी देने का फैसला किया है।

psbloansin59minutes Home loan, Auto Loan: पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिटेल प्रोडक्ट के जरिए अपने बाजार में तेजी लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बैंक होम और ऑटो लोन ‘psbloansin59minutes’ पोर्टल पर दे रहे हैं ताकि उनका रिटेल लोन बिजनेस और ज्यादा बढ़ सके। मौजूदा समय में यह पोर्टल माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज (एमएसएमई) को 59 मिनट या एक घंटे से भी कम समय में 1 करोड़ तक का लोन अप्रूव कर रहे हैं।

वहीं, State Bank of India, Union Bank of India और Corporation Bank ने इस पोर्टल के जरिए पांच करोड़ तक के लोन को मंजूरी देने का फैसला किया है। Bank of India कुछ प्रोडक्ट्स को पोर्टल पर लाने की योजना बना रहा है जिससे लोन प्रोडक्ट ग्राहकों को आसानी से मिल सके। बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक सलिल कुमार स्वैन के मुताबिक बैंक आने वाले समय में होम और ऑटो लोन को इस पोर्टल पर सैद्धांतिक मंजूरी पर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है।

Indian Overseas Bank (IOB) भी इस तैयारी में है कि लोन प्रोडक्टस को वह पोर्टल पर उपलब्ध करा सके। IOB पहले भी SMEs को लोन दिलाने में मदद करता आया है और लोन दिलाने के मामले में बैंक ने काफी सुधार किया है। बैंक का कहना है कि लोन को लेकर ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है जिसके बाद बैंक एमएसएमई के लिए सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ तक करेगा। साथ में ही बैंक होम और पर्सनल लोन को भी इस कड़ी में जोड़ेगा। इस पोर्टल के आने से MSMEs को लोन मिलने में आसानी हुई है। एक बार MSMEs को पात्रता पत्र मिल जाने और 59 मिनट में लोन मंजूर हो जाने के बाद वह अपनी पसंद का बैंक लोन के लिए चुन लेते हैं और इसके बाद लोन अप्रूव होने के सात -आठ दिन के अंदर लोन मिल जाता है।

बता दें कि यह पोर्टल पीएम मोदी द्वारा नवंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद MSMEs को पारदर्शिता के साथ जल्द से जल्द लोन मिल सके। पोर्टल ने लॉन्च होने के चार महीने के अंदर इस पोर्टल के जरिए कुल 35000 करोड़ का लोन दिया गया था और 31 मार्च 2019 तक 50,706 से ज्यादा प्रस्ताव लोन के लिए अप्रूव किए गए जिसमें से 27,893 प्रस्तावों पर लोन पास किया गया।

