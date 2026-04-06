एक स्टार्टअप फाउंडर ने निराशा जताई जब Zoho Books ने फेल (असफल) ट्रांजैक्शनों को भी अकाउंट बुक में पेड (भुगतान हुआ) दिखा दिया। ऑर्डर चेकआउट प्लेटफॉर्म FlexyPe के को-फाउंडर अजीम हुसैन ने लिंक्डइन पोस्ट में बताया कि जब उन्होंने अपने अकाउंट बुक का मैन्युअल ऑडिट किया, तो पाया कि Zoho Books ने कई फेल ट्रांजैक्शनों को भी भुगतान हुआ दिखा दिया था, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ।

उन्हें कैसे पता चली गलती?

हुसैन ने कहा कि उनकी कंपनी ने मार्च महीने के लिए अपने अकाउंट बुक का मैनुअल ऑडिट किया और पाया कि Zoho Books में 3.8 लाख रुपये पेड मार्क किए गए थे। हालांकि, कंपनी को वह 3.8 लाख रुपये कभी नहीं मिले। अब कंपनी Zoho Books में और गलतियों का पता लगाने के लिए पूरे 2 साल के समय का मैनुअल ऑडिट कर रही है।

हुसैन ने कहा, “हम हर दिन करोड़ों के ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस करते हैं। और हमने भी इसे नहीं पकड़ा क्योंकि आप इतनी बेसिक चीज़ पर अपने इनवॉइसिंग टूल पर शक क्यों करेंगे?”

हुसैन ने आगे कहा कि उन्हें जोंहो पर भरोसा है क्योंकि यह एक बड़ी कॉर्पोरेशन है जिसके लगभग 150 मिलियन यूज़र्स हैं। उन्होंने लिखा, “इतने लोग इसे यूज़ करते हैं, सही ही होगा।”

लीगल एक्शन

हुसैन ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में कहा कि वह जोहो के खिलाफ वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं।

उन्होंने लिखा, “हम औपचारिक शिकायत दर्ज करा रहे हैं। और मैं हर एक रुपये की वसूली करूंगा साथ ही इस वजह से हुए मानसिक तनाव और अनावश्यक कार्यभार के लिए हर्जाना भी मांगूंगा।”

जोहो की प्रतिक्रिया

स्टार्टअप फाउंडर के लिंक्डइन पोस्ट पर जवाब देते हुए, श्रीधर वेम्बू की कंपनी ने कहा कि उनका एनालिसिस ज़ोहो बुक्स के बजाय पेमेंट गेटवे की तरफ से फेलियर की ओर इशारा करता है।

जोहो केयर्स ने लिखा, “हमारी टीम इस समस्या को टॉप प्रायोरिटी के तौर पर एनालाइज कर रही है। हमारा शुरुआती एनालिसिस साफ तौर पर जोहो बिलिंग/ज़ोहो बुक्स के फंक्शनैलिटी के बजाय पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन में एक समस्या की ओर इशारा करता है। हमने आगे की जानकारी के लिए पेमेंट गेटवे से पहले ही कॉन्टैक्ट कर लिया है।”

कंपनी ने भरोसा दिलाया कि उनकी टीम इस समस्या के समाधान करने के लिए फाउंडर और पेमेंट गेटवे के साथ मिलकर काम कर रही है।

इसके अलावा, पेमेंट गेटवे कंपनी कैशफ्री पेमेंट्स ने कहा कि उसे रिक्वेस्ट मिली है और उसकी टीम अभी इस पर गौर कर रही है।

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