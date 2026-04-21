‘बूंद-बूंद से ही सागर भरता है।’… यह मुहावरा नागनकनका दुर्गा प्रसाद चालावड़ी की सफलता की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। घर के बेसमेंट से उनकी पत्नी के सिर्फ 300 साड़ियां बेचने से शुरू हुआ उनका छोटा सा कारोबार आज करीब 1,650 करोड़ रुपये के साड़ी साम्राज्य में बदल चुका है।

SSKL के फाउंडर चालावड़ी ने पारंपरिक साड़ी कारोबार को नई सोच और तकनीक के साथ जोड़ते हुए हजारों बुनकरों से सीधे संपर्क बनाया और मजबूत सप्लाई चेन तैयार की। ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर डिजाइन और गुणवत्ता में लगातार सुधार करने की रणनीति ने इस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाया।

हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट ‘फिगरिंग आउट’ में SSKL के संस्थापक नागकनका दुर्गा प्रसाद चालवादी ने कहानी शेयर की। चालवादी ने बताया कि उन्हें इस बिजनेस को बड़े पैमाने पर ले जाने से पहले कई दूसरे मुश्किल कामों का अनुभव भी था।

उन्होंने एक अनोखा फैसला लेते हुए सबसे पहले 80 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा। इस कदम के साथ उन्होंने पारंपरिक सप्लाई चेन इकोनॉमिक्स के कई स्थापित नियमों को पूरी तरह बदल दिया। इसी अलग रणनीति की बदौलत कंपनी ने करीब 95% का प्रभावशाली कन्वर्जन रेट हासिल किया।

एआई की मदद से ग्राहकों के व्यवहार और फीडबैक को समझते हुए, और Gen-Z पर अपने मजबूत भरोसे के दम पर, साड़ी उद्योगपति नागनकनका दुर्गा प्रसाद चालावड़ी का मानना है कि यही पीढ़ी आगे चलकर भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी।

चालवादी ने बताया कि आज उनके यहां लगभग 10,000 लोग काम करते हैं, और यह 165 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। एआई का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए ही नहीं, बल्कि अब कंपनी इसका इस्तेमाल असली कस्टमर फीडबैक के आधार पर डिजाइन को और बेहतर बनाने के लिए भी करती है। साड़ी बनाने की प्रक्रिया में बारीक से बारीक डिजाइन से लेकर एकदम सही नाप-जोख तक, हर चीज को बारीकी से ठीक किया जाता है।

1.5 करोड़ रुपये का नुकसान, जिसने खड़ा किया 1650 करोड़ रुपये का साड़ी साम्राज्य

शमानी से बात करते हुए, चालवादी ने बताया कि उन्होंने अब तक की सबसे महंगी साड़ी 7.8 लाख रुपये में बेची है। लेकिन इस कामयाबी से पहले, उन्हें 1.5 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा था।

बिचौलियों को दरकिनार करने की कोशिश में, इस साड़ी-करोड़पति ने हैदराबाद में बुनकरों के लिए एक खास केंद्र (हब) बनाया। उन्होंने ठीक-ठीक समय तो नहीं बताया, लेकिन यह जरूर बताया कि वे भारत के अलग-अलग बड़े केंद्रों से कारीगरों को अपने यहां ले आए थे। हालांकि, कुछ ही दिनों के अंदर, उन कारीगरों ने काम छोड़ना शुरू कर दिया; उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने घर-परिवार को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अपने ‘अत्यधिक उत्साह’ के चलते, उनकी सोच यह थी कि वे बाजार में अपना दबदबा साबित करके दिखाएंगे। लेकिन, इसका उल्टा ही असर हुआ। “एक दिन अचानक, 25 में से 20 लोग काम छोड़कर चले गए।” इसकी वजह थी साड़ी बुनाई की वह पुरानी सामाजिक परंपरा, जिसमें एक साड़ी को बनाने में पूरा का पूरा परिवार मिलकर हाथ बंटाता है। अपने करियर की सबसे बड़ी आर्थिक गलतियों में से एक के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें 1.5-2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

चालवडी ने बताया, “इसके विपरीत, उन्हीं 1.5 करोड़ रुपये के नुकसान ने मुझे आज 1650 करोड़ रुपये का साम्राज्य दिया है।”

उन्होंने अपनी सोर्सिंग में कुशलता लाने के उपाय के तौर पर यह बात कही। उन्होंने कहा, “यह कोई नई चीज़ ईजाद करने जैसा नहीं है। जब कोई चीज काम कर रही हो, तो उसकी जड़ तक जाओ,” अपनी इस असफलता का श्रेय उन्होंने आज अपनी उस समझ को दिया, जो उन्हें पूरे भारत में हजारों बुनकरों के साथ निजी रिश्ते बनाने और उनके लिए सीधे तौर पर उत्पादन करने से मिली है।

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भारत के दिग्गज उद्योगपति और विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी की कहानी किसी प्रेरणादायक मिसाल से कम नहीं है। एक समय कुकिंग ऑयल बनाने वाली छोटी कंपनी को संभालने वाले प्रेमजी ने अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व से इसे आईटी सेक्टर की ग्लोबल कंपनी में बदल दिया। यहां पढ़ें पूरी खबर…