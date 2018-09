अमेरिका बेस्ड ग्लोबल कॉफी शॉप चेन स्टारबक्स ने हाल ही में सरदारबक्श नामक एक भारतीय कॉफी शॉप चेन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा स्टारबक्स ने उससे मिलता-जुलता नाम और लोगो रखने के आरोप में दर्ज कराया है। बता दें कि नाम को लेकर ऐसा कंट्रोवर्सी पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं।

Ritz vs Rize

साल 2018 में मशहूर अमेरिकी ब्रांड रिट्ज क्रैकर्स (बिस्कुट) के साथ चीन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। दरअसल 2 चाइनीज कंपनियों डॉनगॉन चांगशुनी फूड लिमिटेड कंपनी और जिएझाऊ फूड लिमिटेड कंपनी ने Rize क्रैकर्स के नाम से अपने उत्पाद लॉन्च कर दिए थे। इन उत्पादों के नाम के साथ-साथ पैकेजिंग डिजाइन में भी Ritz क्रैकर्स से काफी समानता पायी गई थी। जिसके बाद अमेरिकी Ritz कंपनी ने इन चाइनीज कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। रिट्ज ने 5 मिलियन डॉलर का मुकदमा दर्ज कराया है और मुकदमा पर अभी भी सुनवाई चल रही है।

Paypal vs Paytm

साल 2016 में अमेरिका बेस्ड ऑनलाइन पेमेंट एप कंपनी Paypal ने भारतीय ऑनलाइन पेमेंट कंपनी Paytm के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पेपाल का आरोप था कि पेटीएम ने उसके लोगो का कलर स्कीम और साथ ही उसके नाम का पहला Syllable (उपसर्ग) कॉपी किया है। दरअसल पेपाल का नाम लिखते हुए जो नीले और गहरे नीले रंग का इस्तेमाल होता है, उसी तरह पेटीएम में भी समान तरह के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल यह मामला अभी भी अदालत में है।

Burger King vs Mr.Singh Burger King

अमेरिका की मशहूर फूड चेन कंपनी बर्गर किंग भी ऐसे मामले से दो-चार हो चुकी है। दरअसल साल 2015 में पंजाब के लुधियाना में एक स्ट्रीट वेंडर रविंद्र पाल सिंह बब्बर मिस्टर सिंह बर्गर किंग नाम से एक शॉप चला रहे थे, लेकिन अमेरिकन कंपनी की आपत्ति के बाद उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा था। बर्गर किंग ने मिस्टर सिंह बर्गर किंग के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था।

‘Blurred Line’ Controversy

साल 2013 में हॉलीवुड के मशहूर गायक रॉबिन थिके और फैरेल विलियम्स का गाना Blurred Lines काफी मशहूर रहा था और इस गाने के लिए रॉबिन थिके को ग्रैमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन भी मिला था। लेकिन बाद में पता चला कि यह गाना 70 के दशक के मशहूर सिंगर मार्विन गे के हिट गीत Got to Give up से कॉपी किया गया है। जिसके बाद मार्विन गे के परिवार ने रॉबिन थिके और फैरेल विलियम्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। इसके बाद मार्विन गे के परिवार को क्षतिपूर्ति के तौर पर 7.3 मिलियन डॉलर मिले थे।

