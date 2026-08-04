मुंबई और दानापुर के बीच रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। सेंट्रल रेलवे ने यात्रा के मौजूदा सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस रूट पर एक तरफा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

यह स्पेशल ट्रेन 5 अगस्त की सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से रवाना होगी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई अहम स्टेशनों से होकर गुजरेगी।

स्पेशल ट्रेन टाइमिंग

ट्रेन नंबर 01081, 5 अगस्त को रात 12:30 बजे CSMT से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8 बजे दानापुर पहुंचेगी।

स्पेशल ट्रेन स्टॉपेज

यह ट्रेन दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशनों पर रुकेगी।

बुकिंग शुरू

सेंट्रल रेलवे ने बताया कि ट्रेन नंबर 01081 के लिए रिजर्वेशन 3 अगस्त से सभी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो गए हैं।

स्पेशल ट्रेन में कितने कोच होंगे?

इस स्पेशल ट्रेन में 12 स्लीपर क्लास कोच, छह जनरल सेकंड क्लास कोच और दो जनरल सेकंड क्लास-कम-गार्ड ब्रेक वैन होंगे, जिससे पूर्वी भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त क्षमता मिलेगी।

जो यात्री बिना रिजर्वेशन वाले कोच में यात्रा करना चाहते हैं, वे अनरिज़र्व्ड टिकटिंग सिस्टम (UTS) के ज़रिए टिकट खरीद सकते हैं।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे टिकट बुकिंग के लिए RailOne ऐप का इस्तेमाल करें और ट्रेन के समय व चलने की स्थिति (रनिंग स्टेटस) की जानकारी के लिए NTES या नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम वेबसाइट का उपयोग करें।

सीजनल मांग को पूरा करने के लिए अस्थायी सेवाएं

अक्सर भारतीय रेलवे यात्रियों की ज्यादा मांग वाले समय में रेगुलर सेवाओं के साथ-साथ स्पेशल ट्रेनें चलाता है ताकि वेटिंग लिस्ट को कम किया जा सके।

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