अगर आप सूरत से प्रयागराज जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उधना (सूरत) और प्रयागराज जंक्शन के बीच एक स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है।

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की इस पहल से लंबी दूरी की यात्रा पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। खासकर त्रिवेणी संगम और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा।

क्या रहेगा स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल?

प्रयागराज और उधना (सूरत) के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा 11 जून से 30 जुलाई तक संचालित होगी, जबकि उधना से प्रयागराज के लिए यह ट्रेन 12 जून से 31 जुलाई तक चलेगी। इस अवधि में ट्रेन कुल 15 फेरे लगाएगी, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

ट्रेन संख्या 04106 उधना-प्रयागराज स्पेशल हर शुक्रवार और सोमवार को रात 11:25 बजे उधना से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:10 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 04105 प्रयागराज-उधना स्पेशल हर गुरुवार और रविवार को शाम 7:00 बजे प्रयागराज से चलेगी और अगले दिन रात 8:50 बजे उधना पहुंचेगी। नियमित समय-सारिणी होने से यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।

स्पेशल ट्रेन का रूट और मुख्य स्टॉप

यह स्पेशल ट्रेन उत्तर और पश्चिमी भारत को जोड़ने वाले एक जरूरी रूट पर चलेगी। यह प्रयागराज जंक्शन, सिराथू, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा जंक्शन, भिंड, ग्वालियर जंक्शन, गुना, रुठियाई जंक्शन, मक्सी जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, रतलाम जंक्शन, छायापुरी, भरूच जंक्शन और उधना जंक्शन जैसे कई बड़े स्टेशनों से गुजरेगी।

एक और स्पेशल ट्रेन: सूबेदारगंज-इंदौर के बीच भी चलेगी स्पेशल ट्रेन

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सूबेदारगंज और इंदौर के बीच एक और स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 04169/04170 सूबेदारगंज-इंदौर स्पेशल उज्जैन समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

यह स्पेशल ट्रेन 15 जून से 29 सितंबर तक संचालित होगी। रेलवे का कहना है कि इस सेवा से प्रयागराज और मध्य भारत के शहरों के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प उपलब्ध होगा।

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आगरा कैंट और अहमदाबाद के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने असरवा (अहमदाबाद) और आगरा कैंट के बीच विशेष किराये पर एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

यह स्पेशल ट्रेन गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों एवं कस्बों को सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…