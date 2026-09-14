Jabalpur Gaya Special Train: पितृपक्ष मेले में गया जाकर पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) ने जबलपुर-गया-जबलपुर पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है।

यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल तीन-तीन फेरे लगाएगी। सितंबर और अक्टूबर के दौरान चलने वाली यह ट्रेन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी।

रेलवे के मुताबिक, जबलपुर से यह ट्रेन 29 सितंबर, 4 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2026 को चलेगी, जबकि वापसी में गया से 28 सितंबर, 3 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 2026 को रवाना होगी।

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इन तारीखों पर चलेगी स्पेशल ट्रेन

पश्चिम मध्य रेलवे ने पितृपक्ष मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीन-तीन ट्रिप निर्धारित किए हैं।

ट्रेन नंबर 01701 (जबलपुर से गया): 29 सितंबर, 4 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2026

ट्रेन नंबर 01702 (गया से जबलपुर): 28 सितंबर, 3 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 2026

जबलपुर से गया तक कब-कब पहुंचेगी ट्रेन?

जबलपुर से 01701 पितृपक्ष स्पेशल रात 9:25 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन सिहोरा रोड रात 9:50 बजे पहुंचेगी और 9:52 बजे आगे बढ़ेगी। कटनी जंक्शन पर रात 12:10 बजे आगमन और 12:15 बजे प्रस्थान होगा, जबकि मैहर में 1:40 बजे पहुंचकर 1:42 बजे रवाना होगी।

इसके बाद ट्रेन सतना जंक्शन पर 2:00 बजे पहुंचेगी और 2:05 बजे चलेगी। मानिकपुर जंक्शन पर 4:10 बजे आगमन और 4:12 बजे प्रस्थान रहेगा। सुबह 6:00 बजे ट्रेन प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी और 6:05 बजे आगे बढ़ेगी, जबकि मिर्जापुर में इसका समय 8:18 बजे से 8:20 बजे तक रहेगा।

आगे पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर ट्रेन 10:10 बजे पहुंचेगी और 10:20 बजे रवाना होगी। इसके बाद भभुआ रोड (10:58–11:00 बजे), सासाराम जंक्शन (11:30–11:32 बजे), डेहरी ऑन सोन (11:50–11:52 बजे) और अनुग्रह नारायण रोड (12:10–12:12 बजे) पर ठहराव के बाद यह स्पेशल ट्रेन दोपहर 2:30 बजे गया जंक्शन पहुंचेगी।

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गया से वापसी ट्रेन का पूरा शेड्यूल

वापसी में 01702 गया-जबलपुर पितृपक्ष स्पेशल गया जंक्शन से दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी। सबसे पहले यह अनुग्रह नारायण रोड पर 4:15 बजे पहुंचेगी और 4:17 बजे चलेगी। इसके बाद डेहरी ऑन सोन (4:32-4:34 बजे) और सासाराम जंक्शन (4:50-4:52 बजे) पर ठहराव रहेगा।

शाम को ट्रेन भभुआ रोड पर 5:23 बजे पहुंचेगी और 5:25 बजे रवाना होगी। पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन पर इसका समय 6:55 बजे से 7:05 बजे तक रहेगा। इसके बाद मिर्जापुर (8:43-8:45 बजे) और प्रयागराज छिवकी (10:15-10:20 बजे) से होते हुए ट्रेन मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगी।

रात में मानिकपुर जंक्शन पर 1:30 बजे, सतना पर 3:25 बजे, मैहर पर 3:50 बजे और कटनी जंक्शन पर 5:25 बजे आगमन होगा। अंत में सिहोरा रोड पर 7:20 बजे रुकने के बाद यह स्पेशल ट्रेन सुबह 8:10 बजे जबलपुर पहुंचेगी।

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पर्युषण और दीपावली के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने दो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। ये ट्रेनें विशेष किराये पर बांद्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस और दादर-हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…