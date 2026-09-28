Special Train: गोरखपुर जंक्शन से शकूर बस्ती के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन नंबर 05101/05102 गोरखपुर जं.-शकूर बस्ती-गोरखपुर जं. विशेष ट्रेन निर्धारित अवधि में कुल 8 फेरे लगाएगी।
रेलवे के मुताबिक, ट्रेन नंबर 05101 गोरखपुर जंक्शन से शकूर बस्ती के लिए प्रत्येक रविवार को 11 अक्टूबर 2026 से 29 नवंबर 2026 तक चलेगी। यानी इस अवधि में ट्रेन हर रविवार को गोरखपुर से रवाना होगी।
वहीं, ट्रेन नंबर 05102 शकूर बस्ती से गोरखपुर जंक्शन के लिए प्रत्येक सोमवार को 12 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक संचालित होगी। इस तरह दोनों दिशाओं में यात्रियों को निर्धारित अवधि के दौरान विशेष ट्रेन की सुविधा मिलेगी।
गोरखपुर से शकूर बस्ती: ट्रेन की टाइमिंग
ट्रेन नंबर 05101 गोरखपुर जंक्शन से शाम 4:00 बजे रवाना होगी। यह आनंदनगर जंक्शन पर शाम 5:00 बजे, सिद्धार्थ नगर पर 5:28 बजे, बढ़नी पर 6:00 बजे और तुलसीपुर पर 6:48 बजे पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन बलरामपुर से शाम 7:35 बजे, गोंडा जंक्शन से रात 8:25 बजे, सीतापुर जंक्शन से रात 11:45 बजे और शाहजहांपुर से अगले दिन रात 1:32 बजे पहुंचेगी।
ट्रेन बरेली से सुबह 3:30 बजे, मुरादाबाद से सुबह 5:15 बजे और गाजियाबाद से सुबह 9:10 बजे चलेगी। ट्रेन दिल्ली जंक्शन पर सुबह 10:15 बजे पहुंचेगी और 10:25 बजे रवाना होगी। इसके बाद सुबह 11:05 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी।
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शकूर बस्ती से गोरखपुर: ट्रेन की टाइमिंग
ट्रेन नंबर 05102 शकूर बस्ती से दोपहर 1:15 बजे रवाना होगी। यह दिल्ली जंक्शन पर दोपहर 2:00 बजे पहुंचेगी और 2:10 बजे रवाना होगी। इसके बाद गाजियाबाद में 2:50 बजे पहुंचेगी। ट्रेन मुरादाबाद से शाम 5:23 बजे, बरेली से शाम 6:41 बजे, शाहजहांपुर से शाम 7:50 बजे और सीतापुर जंक्शन से रात 11:55 बजे चलेगी।
इसके बाद गोंडा जंक्शन पर रात 3:30 बजे, बलरामपुर पर 4:30 बजे, तुलसीपुर पर 5:20 बजे और बढ़नी पर सुबह 6:10 बजे पहुंचेगी। इसके बाद सिद्धार्थ नगर से सुबह 6:57 बजे, आनंदनगर जंक्शन से सुबह 7:28 बजे रवाना होकर सुबह 8:30 बजे गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी।
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किन यात्रियों को होगा फायदा?
गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, बढ़नी, तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद और दिल्ली क्षेत्र के यात्रियों को इस विशेष ट्रेन से अतिरिक्त रेल सेवा का लाभ मिलेगा।
इन रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए निर्धारित अवधि में एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा।
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भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक सर्दियों में कोहरे के दौरान 13 ट्रेनों के संचालन में बदलाव की घोषणा की है।
नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अनुसार, चार ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि कई अन्य ट्रेनें चुनिंदा दिनों पर कम फेरों (ट्रिप्स) के साथ चलेंगी। दो ट्रेनें अपने रूट के कुछ हिस्सों पर आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…