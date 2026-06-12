SpaceX के रिकॉर्ड IPO के बाद एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने के करीब पहुंच गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, गुरुवार को SpaceX ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के जरिए 75 अरब डॉलर जुटाए, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है। इस लिस्टिंग के बाद मस्क की कुल संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 1100 अरब डॉलर) से अधिक पहुंच जाएगी।

रॉकेट, सैटेलाइट इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी SpaceX मस्क के बिजनेस साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति में अकेले SpaceX की हिस्सेदारी करीब 866 अरब डॉलर है।

IPO से पहले फोर्ब्स ने मस्क की नेटवर्थ करीब 780 अरब डॉलर आंकी थी। वह पहले ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे और दूसरे स्थान पर मौजूद Larry Page से काफी आगे थे। SpaceX की रिकॉर्ड लिस्टिंग ने उन्हें इतिहास का पहला ट्रिलियनेयर बना दिया है।

मस्क की ज्यादातर संपत्ति अब SpaceX में है, जहां उनकी हिस्सेदारी लगभग 866 बिलियन डॉलर की है। कंपनी की फाइलिंग के आधार पर रॉयटर्स की गणना के अनुसार, टेस्ला और उनकी बाकी संपत्तियों को मिलाकर, शुक्रवार को जब स्टॉक की ट्रेडिंग शुरू होगी, तो उनकी नेट वर्थ 1.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगी। इस कुल रकम में स्टॉक के वे हिस्से भी शामिल हैं जो समय के साथ मिलेंगे।

2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने से पहले ही मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स की वजह से काफी मशहूर हो चुके थे। इस डील ने उन्हें करोड़ों यूजर्स तक सीधे पहुंचने का जरिया दिया और राजनीति, इमिग्रेशन, सरकारी खर्च और फ्री स्पीच जैसे मुद्दों पर उन्हें एक अहम आवाज बना दिया।

राजनीति में उनका आना, खासकर पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी’ में उनकी भूमिका, उनके सबसे विवादित कामों में से एक रहा है। इसी दौरान, 2025 में कई अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में टेस्ला की बिक्री कमजोर हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली इस कंपनी को विरोध और ग्राहकों के बहिष्कार का सामना करना पड़ा।

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दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की सैलरी दुनिया भर के हजारों सीईओ से कहीं कम है। SpaceX के IPO फाइलिंग में पता चला है कि एलन मस्क का सालाना मुआवजा 54,080 डॉलर है और उन्हें Tesla से कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती। लेकिन फिर दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने की ओर कैसे बढ़ें?