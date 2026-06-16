एलन मस्क की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोडिंग सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए AI कोडिंग असिस्टेंट कर्सर (Cursor) बनाने वाली Anysphere, Inc. को खरीदने के लिए एक डील की है।

स्पेसएक्स द्वारा फाइल किए गए SEC फॉर्म 8-K के अनुसार, कंपनी ने 16 जून, 2026 को कर्सर और X67 Inc. (जो स्पेसएक्स की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी है) के साथ मर्जर (विलय) के लिए एक एग्रीमेंट और प्लान पर साइन किए। कर्सर, स्पेसएक्स की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी के तौर पर काम करती रहेगी।

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, इस लेनदेन में कर्सर की अनुमानित इक्विटी वैल्यू 60 बिलियन डॉलर आंकी गई है। डील पूरी होने पर, कर्सर के कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक का हर शेयर स्पेसएक्स के क्लास A कॉमन स्टॉक में बदल जाएगा।

एक्सचेंज रेश्यो के लिए डील पूरी होने से पहले के सात ट्रेडिंग दिनों में स्पेसएक्स के वॉल्यूम-वेटेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस का इस्तेमाल किया जाएगा। यह डील कुछ शर्तों पर निर्भर है, जिसमें रेगुलेटरी मंज़ूरी भी शामिल है।

स्पेसएक्स को उम्मीद है कि यह मर्जर 2026 की तीसरी तिमाही में पूरा हो जाएगा। इक्विटी के बदले मिलने वाले शेयर, इश्यूअर द्वारा प्राइवेट ट्रांज़ैक्शन के तौर पर सिक्योरिटीज एक्ट की धारा 4(a)(2) के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के जारी किए जाएंगे।

इस कदम से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले AI डेवलपर टूल्स में से एक स्पेसएक्स के दायरे में आ जाएगा। Cursor ने AI-असिस्टेड कोड जनरेशन और एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है।

SpaceX to acquire AI Coding startup Cursor for $60 Billion pic.twitter.com/MzxqOvm8hf — ANI (@ANI) June 16, 2026

स्पेसएक्स के लिए इस अधिग्रहण से रॉकेट, सैटेलाइट और Starlink पर आधारित उसके बिज़नेस में एडवांस्ड सॉफ्टवेयर क्षमता जुड़ जाएगी। यह स्पेसएक्स के इंजीनियरिंग और ऑपरेशन वर्कफ़्लो में AI के गहरे इंटीग्रेशन का भी संकेत देता है।

SpaceX का क्लास A कॉमन स्टॉक, जिसकी पार वैल्यू 0.001 डॉलर प्रति शेयर है, Nasdaq Stock Market LLC और Nasdaq Texas, LLC पर SPCX सिंबल के तहत ट्रेड होता है। कंपनी टेक्सास में इनकॉर्पोरेटेड है। इसके मुख्य एग्जीक्यूटिव ऑफिस 1 Rocket Road, Starbase, TX 78521 पर स्थित हैं।

SpaceX का क्लास A कॉमन स्टॉक Nasdaq Stock Market LLC पर SPCX टिकर के तहत ट्रेड होता है। 15 जून, 2026 को दोपहर 1:45 बजे IST पर हुए आखिरी ट्रेड के अनुसार, SPCX 192.50 डॉलर पर बंद हुआ, जो 31.55 डॉलर की बढ़त है।

अगर यह डील पूरी हो जाती है, तो यह 2026 के सबसे बड़े प्राइवेट टेक अधिग्रहणों में से एक होगी। डील का पूरा होना रेगुलेटरी रिव्यू और दूसरी सामान्य शर्तों पर निर्भर करता है। तब तक, Cursor स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेगा।

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने मई 2026 में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…