रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दक्षिण रेलवे ने अरक्कोणम यार्ड में चल रहे रीमॉडलिंग कार्य के कारण कई एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाओं में अस्थायी बदलाव किया है।

इस दौरान कुछ ट्रेनों को अतिरिक्त स्टॉपेज दिया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनों का संचालन वैकल्पिक मार्गों से किया जाएगा, ताकि रेल यातायात सुचारु रूप से चलता रहे।

तिरुवल्लूर में एक्स्ट्रा स्टॉप

काचेगुडा-चेंगलपट्टू एक्सप्रेस, जो काचेगुडा से शाम 5 बजे निकलती है और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलती है, रीमॉडलिंग के काम की वजह से 17 जून से 25 जून तक तिरुवल्लूर में एक्स्ट्रा रुकेगी।

काचेगुडा-पुडुचेरी एक्सप्रेस, जो काचेगुडा से उसी समय निकलती है लेकिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलती है, उसे भी उसी समय तिरुवल्लूर में उतना ही एक्स्ट्रा स्टॉप मिलेगा।

तिरुत्तनी, मेलपक्कम और तिरुमलपुर होकर ट्रेनें चलेंगी

तिरुपति और पुडुचेरी के बीच रोज़ चलने वाली दो एक्सप्रेस सर्विस, अरक्कोनम में चल रहे रीमॉडलिंग के काम के लिए कुछ दूसरे स्टेशनों से गुजरेंगी।

तिरुपति-पुडुचेरी एक्सप्रेस, जो तिरुपति से शाम 4:10 बजे निकलती है, 17 जून से 26 जून तक तिरुत्तनी, अरक्कोनम नॉर्थ केबिन, मेलपक्कम और तिरुमलपुर होकर चलेगी, और इस दौरान अरक्कोनम में नहीं रुकेगी।

वापसी दिशा में चलने वाली पुडुचेरी-तिरुपति एक्सप्रेस पुडुचेरी से दोपहर 2:40 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन भी उसी 10 दिन की अवधि के दौरान परिवर्तित मार्ग से चलेगी और तिरुत्तनी, अरक्कोनम नॉर्थ केबिन, मेलपक्कम तथा तिरुमलपुर स्टेशनों से होकर अपने गंतव्य की ओर जाएगी।

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रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने SMVT बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम नॉर्थ के बीच चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे जुलाई 2026 में कर्नाटक और केरल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और उन्हें सफर के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…