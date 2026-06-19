रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने SMVT बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम नॉर्थ के बीच चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे जुलाई 2026 में कर्नाटक और केरल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और उन्हें सफर के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। रेलवे के मुताबिक, इन ट्रेनों का संचालन मौजूदा समय-सारिणी, स्टॉपेज और कोच संरचना के साथ जारी रहेगा।

सोमवार और बुधवार की स्पेशल ट्रेनों के लिए चार अतिरिक्त सर्विस

ट्रेन नंबर 06523 SMVT बेंगलुरु-तिरुवनंतपुरम नॉर्थ स्पेशल, जो सोमवार को शाम 7:25 बजे SMVT बेंगलुरु से निकलती है और अगले दिन दोपहर 1:15 बजे तिरुवनंतपुरम नॉर्थ पहुंचती है, अब 29 जून और 13, 20 और 27 जुलाई 2026 को चलेगी।

इसकी वापसी वाली सर्विस ट्रेन नंबर 06524 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ–SMVT बेंगलुरु स्पेशल, जो मंगलवार को दोपहर 3:15 बजे निकलती है और अगले दिन सुबह 8:30 बजे बेंगलुरु पहुंचती है, उसे भी 30 जून और 14, 21 और 28 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

इसी तरह, बुधवार को चलने वाली ट्रेन नंबर 06547 SMVT बेंगलुरु–तिरुवनंतपुरम नॉर्थ स्पेशल 1, 15, 22 और 29 जुलाई को चलेगी, जबकि गुरुवार को चलने वाली ट्रेन नंबर 06548 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ–SMVT बेंगलुरु स्पेशल 2, 16, 23 और 30 जुलाई 2026 को चलेगी।

वीकेंड स्पेशल सर्विस भी बढ़ाई गईं

साउथ वेस्टर्न रेलवे ने इस रूट पर वीकेंड स्पेशल ट्रेनों की सर्विस को भी आगे बढ़ाया है। ट्रेन नंबर 06555 SMVT बेंगलुरु–तिरुवनंतपुरम नॉर्थ स्पेशल, जो शुक्रवार को रात 10:00 बजे बेंगलुरु से निकलती है और अगले दिन दोपहर 2:00 बजे तिरुवनंतपुरम नॉर्थ पहुंचती है, वह 10, 17 और 24 जुलाई 2026 को चलेगी।

इसी तरह, वापसी की सर्विस वाली ट्रेन नंबर 06556 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ-SMVT बेंगलुरु स्पेशल, जो रविवार को दोपहर 2:15 बजे रवाना होती है और अगली सुबह 8:15 बजे बेंगलुरु पहुँचती है, वह 12, 19 और 26 जुलाई 2026 को चलेगी।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि इन बढ़ाई गई स्पेशल ट्रेन सर्विस के लिए एडवांस रिजर्वेशन जल्द ही सदर्न रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए शुरू हो जाएगा, जिससे यात्री अतिरिक्त ट्रिप के लिए टिकट बुक कर सकेंगे।

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