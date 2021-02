नौकरी छोड़ी तो आपके PF फंड का क्या होगा, कैसे करेंगे ट्रांसफर, स्टेप बाई स्टेप समझें

अकसर देखा गया है कि लोग नौकरी बदलते हैं तो उन्हें अपने भविष्य निधि यानी ईपीएफ के पैसे को लेकर चिंता बनी रहती है। आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए ईपीएफओ की एक खास सुविधा है।

ईपीएफओ की नई सुविधा के तहत अब कर्मचारी भी अपनी नौकरी छोड़ने की तिथि को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए EPFO की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहां यूएएन-पासवर्ड के साथ लॉग-इन करें। इके बाद मैनेज पर जाएं और Mark Exit पर क्लिक करें। इसके अगले स्टेप में ड्रॉप डाउन के साथ Select Employment से PF अकाउंट नंबर को चुन लेना चाहिए।

इसके आगे Date of Exit और Reason of Exit को एंटर करना होगा। इसके बाद Update पर क्लिक करें। अगले स्टेप में आपको Request OTP पर एंटर करना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP मिले, उसे दर्ज कर Ok बटन दबाएं। इसके बाद आपका Date of Exit सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा।

बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव में पीएफ सहयोग पर टैक्स लगाया है। इसके अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते में किसी व्यक्ति का सालाना योगदान अगर 2.50 लाख रुपये से अधिक रहता है तो उसे अधिक राशि पर मिलने वाले ब्याज पर कर छूट नहीं मिलेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) खाते में योगदान करने वाले 4.5 करोड़ अंशधारक हैं। इनमें से 1.23 लाख खाता धनाढ्य यानी मोटा वेतन पाने वालों (एचएनआई) के हैं। ये लोग ईपीएफ खाते में हर महीने बड़ी राशि जमा करते हैं।

