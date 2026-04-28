अमेरिका में एच-1बी वीजा पर काम कर रहे लोगों के लिए एक नई चिंता सामने आई है। अमेरिकी इमिग्रेशन वकील चेतावनी दे रहे हैं कि इंस्टाग्राम पोस्ट, साइड बिजनेस और यहां तक ​​कि शौक से संबंधित सामान्य सामग्री भी अब एच-1बी श्रमिकों को मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि दूतावास और यूएससीआईएससोशल मीडिया एक्टिविटी को अनऑथराइज्ड काम का सबूत मान रहे हैं।

हाल ही में यूट्यूब पर एक इमिग्रेशन अपडेट सेशन के दौरान, रेड्डी एंड न्यूमैन PC के वकील राहुल रेड्डी और एमिली ने “एक्सट्रीम वेटिंग” में बढ़ोतरी की ओर इशारा किया, जहां वीजा ऑफिसर न केवल डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं, बल्कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो और अन्य पब्लिक पोस्ट सहित ऑनलाइन व्यवहार को भी स्कैन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां एप्लिकेंट द्वारा ऑनलाइन पोस्ट की गई बातों के आधार पर H-1B वीज़ा स्टैम्पिंग रिक्वेस्ट और एक्सटेंशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। ऑनलाइन जांच ने यूएस टेक वर्कफोर्स में विदेशी प्रोफेशनल्स के बीच चिंता बढ़ा दी है।

एच-1बी वर्कर्स के लिए सोशल मीडिया बना एक नया रेड फ्लैग

अटॉर्नी के अनुसार, सबसे खास डेवलपमेंट में से एक वीजा एडजुडिकेशन में सोशल मीडिया सबूतों का इस्तेमाल है। वकीलों ने बताया कि यूएस कॉन्सुलेट तेजी से इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म को रिव्यू कर रहे हैं ताकि यह चेक किया जा सके कि एप्लिकेंट अपने अप्रूव्ड H-1B रोल के बाहर काम तो नहीं कर रहे हैं।

वकीलों ने कहा, “हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनका H-1B इंस्टाग्राम की वजह से रिजेक्ट हो गया। या तो उनके वीजा स्टैम्पिंग को रिजेक्ट कर दिया गया या उनके H-1B एक्सटेंशन को अभी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है,”

उन्होंने आगे कहा, “वे ऑनलाइन देखते हैं और इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि आप बिना ऑथराइज़ेशन के काम कर रहे हैं।”

शेयर किए गए उदाहरणों में हेयर स्टाइलिंग, कुकिंग या फिटनेस कोचिंग के बारे में पोस्ट करने वाले लोग शामिल हैं, ऐसी एक्टिविटीज़, जिन्हें कैसे दिखाया जाता है, इस पर निर्भर करता है कि उन्हें पर्सनल इंटरेस्ट के बजाय पेड काम के रूप में देखा जा सकता है।

जब कोई हॉबी ‘अनऑथराइज़्ड एम्प्लॉयमेंट’ में बदल जाती है

राहुल रेड्डी ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ दूसरी जॉब करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि ऑनलाइन एक्टिविटी को कैसे फ्रेम किया जाता है। उनके अनुसार, अगर कोई इनोसेंट कंटेंट कमर्शियल एक्टिविटी जैसा दिखता है तो उसे भी गलत समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, “अगर आप खुद को किसी और के बाल बनाते हुए या खाना बनाते हुए इस तरह दिखा रहे हैं कि वह सर्विस जैसा लगे, बिना पेमेंट के भी, तो यह सवाल खड़े कर सकता है।”

वीजा होल्डर्स के लिए सबसे चिंता की बात साफ़ बाउंड्री की कमी है। एमिली ने बताया कि सोशल मीडिया के मामले में कोई ऑफिशियल रूलबुक नहीं है जो बताए कि हॉबी कहां खत्म होती है और अनऑथराइज़्ड काम कहां से शुरू होता है।

एमिली ने इसे और समझाते हुए बताया कि हॉबी के तौर पर रनिंग वीडियो पोस्ट करना आम तौर पर सेफ़ माना जाता है, लेकिन कोचिंग सर्विस देते समय ऐसा ही कंटेंट शेयर करना खतरे की घंटी बजा सकता है। इसी तरह, घर पर बनी रेसिपी शेयर करना कोई दिक्कत नहीं हो सकती, जबकि खुद को किसी कमर्शियल किचन में खाना बनाते हुए दिखाना या कस्टमर्स को सर्व करने की पेशकश करना रिस्की माना जा सकता है।

उन्होंने समझाया, “अपने लिए कोई एक्टिविटी करना एक बात है। इसे दूसरों के लिए कुछ ऐसा दिखाना दूसरी बात है जो आप कर रहे हैं।” वकीलों ने चेतावनी दी कि कैप्शन, हैशटैग या मोनेटाइज्ड कंटेंट जैसे इनडायरेक्ट सिग्नल भी जांच को बुला सकते हैं।

वीजा फैसलों में डिजिटल सर्विलांस बढ़ा रहा है USCIS

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इमिग्रेशन ऑफिसर अब ऑनलाइन एक्टिविटी को वीज़ा कम्प्लायंस से जोड़ने के लिए ज़्यादा तैयार हैं, खासकर सख़्त एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क के तहत। रेड्डी ने चेतावनी दी कि यह इमिग्रेशन पॉलिसी एनफोर्समेंट में एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। उन्होंने कहा, “हम पक्का देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जांच बढ़ रही है। यह आगे और मुश्किल होने वाला है।”

उन्होंने आगे कहा कि नॉन-मोनेटाइज्ड कंटेंट भी प्रॉब्लम बन सकता है अगर वह फ्रीलांस काम या दूसरों को दी जाने वाली सर्विस जैसा लगे।

बहुत सावधान रहें

दोनों वकीलों ने H-1B वर्कर्स से कहा कि वे पब्लिक में जो कुछ भी शेयर करते हैं, उसके बारे में ज्यादा सावधान रहें, खासकर ऐसा कंटेंट जिसे उनके अप्रूव्ड रोल के बाहर नौकरी समझा जा सकता है।

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