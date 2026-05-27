सिंगापुर की एक कोर्ट ने एडटेक फाउंडर बायजू रवींद्रन को कोर्ट की अवमानना ​​के लिए छह महीने जेल की सजा सुनाई है, जिसके बाद नई मुसीबत आ गई है। ब्लूमबर्ग ने मामले से जुड़े लोगों के हवाले से यह जानकारी दी है।

यह आदेश तब आया जब कोर्ट ने कहा कि रवींद्रन ने अपनी संपत्ति से जुड़े कई निर्देशों का पालन नहीं किया। खबर है कि ये कोर्ट के आदेश अप्रैल 2024 से हैं।

बायजू रवींद्रन को छह महीने जेल की सजा

यह नया फैसला एक समय की मशहूर एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजू से जुड़ी समस्याओं की लंबी लिस्ट के बीच आया है, जो पैसे की दिक्कतों, कानूनी झगड़ों और अलग-अलग देशों के इन्वेस्टर्स के दबाव से जूझ रही है।

फैसले के तहत, रवींद्रन को अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। उनसे 90000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 70500 डॉलर) का कानूनी खर्च भी देने को कहा गया है। सिंगापुर कोर्ट ने उन्हें ऐसे डॉक्यूमेंट जमा करने का भी आदेश दिया, जो Beaar Investco Pte पर उनके कानूनी मालिकाना हक को साबित करते हों।

Beaar Investco Pte एक कॉर्पोरेट एंटिटी है जिसके पास एक संबंधित कंपनी में शेयर थे। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए यह कंटेम्प्ट केस उन आरोपों से जुड़ा है कि उन्होंने अपने एसेट्स और डिस्क्लोजर से जुड़े कई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया।

कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आर्म से जुड़ा मामला

यह मामला कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक सब्सिडियरी कतर होल्डिंग्स से जुड़े विवाद से जुड़ा है, जिसने Byju’s में निवेश किया था। कंपनी का प्रतिनिधित्व लॉ फर्म Drew & Napier ने किया, जबकि Byju’s की तरफ से Fervent Chambers ने किया। सिंगापुर में इस मामले को सिविल कंटेम्प्ट केस के तौर पर देखा गया। यह कोई क्रिमिनल केस नहीं है, लेकिन इसके अभी भी गंभीर कानूनी नतीजे हैं।

जेल की सज़ा कभी एडटेक की बड़ी कंपनी रही कंपनी के फाउंडर के लिए एक और झटका है, जो पहले से ही दुनिया भर में विदेशी इन्वेस्टर्स और लेंडर्स से कई कानूनी केस लड़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में, लेंडर्स लगभग 1.2 बिलियन डॉलर के लोन से हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल, लोन का विवाद कंपनी और उसके फाउंडर के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है।

कैसे तेजी से मुश्किल में पहुंचा Byju’s?

Byju’s को कभी भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज में से एक माना जाता था। अपने पीक पर, कंपनी की वैल्यू 22 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी और उसने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज और व्हाइटहैट जूनियर जैसे बड़े एक्विजिशन के जरिए तरक्की की। लेकिन समय के साथ, कंपनी गंभीर फाइनेंशियल मुश्किल में पड़ गई।

मैनेजमेंट के फैसलों, गवर्नेंस और फंड के इस्तेमाल के तरीके पर भी सवाल उठाए गए। जैसे-जैसे दबाव बढ़ा, कंपनी में लोगों की छंटनी हुई, पेमेंट में देरी हुई और प्रोसस और पीक XV पार्टनर्स जैसे कई बड़े इन्वेस्टर कंपनी से दूर हो गए।

यूनाइटेड स्टेट्स में, Byju’s की सब्सिडियरी Byju’s Alpha Inc. ने Chapter 11 बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। GLAS ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव लेंडर्स ने कंपनी पर 1.2 बिलियन डॉलर के लोन में से लगभग 533 मिलियन डॉलर इधर-उधर करने का आरोप लगाया है।

डेलावेयर में कोर्ट की कार्रवाई में यह भी पाया गया कि कंपनी डिस्कवरी ऑर्डर का पालन करने में बार-बार फेल रही। द न्यूज मिनट के मुताबिक, जुलाई 2025 में, एक सिविल कंटेम्प्ट ऑर्डर में कम्प्लायंस तक रोज़ाना 10000 डॉलर का फाइन लगाया गया।

नवंबर 2025 तक, एक US कोर्ट ने भी रवींद्रन के खिलाफ पर्सनली 1.07 बिलियन डॉल से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट जजमेंट जारी किया, जो कथित फ्रॉड ट्रांसफर से जुड़ा था। रवींद्रन ने कहा कि वह अपील करने का प्लान बना रहे हैं और उन्होंने किसी भी पर्सनल गलत काम से इनकार किया है, यह तर्क देते हुए कि लेंडर्स ने सिचुएशन को गलत तरीके से पेश किया है। भारत में, पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड भी इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स में है।

यह भी पढ़ें: पेट्रोलियम भंडार, AI, सेमीकंडक्टर… 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी ने क्या-क्या समझौते किए?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई तक 5 देशों (UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली) की यात्रा की। इस दौरान भारत ने AI, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी जैसे कई अहम क्षेत्रों में बड़े समझौते किए। कहीं रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर डील हुई तो कहीं AI और इनोवेशन को लेकर नई साझेदारी बनी।

यूरोप से लेकर खाड़ी देशों तक भारत ने अपने रिश्तों को नई मजबूती देने की कोशिश की। आखिर पीएम मोदी की इस 5 देशों की यात्रा में कौन-कौन से बड़े समझौते हुए और इससे भारत को क्या फायदा मिलने वाला है, आइए आसान भाषा में समझते हैं…