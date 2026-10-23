Silver Price Crash: चांदी की कीमतों में इन दिनों बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। भारत में चांदी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से करीब 50% नीचे आ चुकी है। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को MCX पर चांदी का वायदा भाव 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे आ गया। इस गिरावट ने निवेशकों का ध्यान खींचा है।

चांदी की कीमतों में गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसके भाव तेजी से नीचे आए हैं। विदेशी बाजार में चांदी की कीमतें कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। इसका असर चांदी से जुड़े ETF पर भी देखने को मिल रहा है।

ऐसे में सवाल है कि आखिर चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है?

चांदी की कीमतों में गिरावट

शुक्रवार, 23 अक्टूबर को MCX पर दिसंबर 2026 का चांदी वायदा भाव 1.72% गिरकर 1,96,170 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें 3,429 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही चांदी का भाव 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के नीचे चला गया। भारत में 29 जनवरी को चांदी की कीमत 3,84,632 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। अब कीमतें उस स्तर से करीब 50% नीचे आ चुकी हैं।

MCX पर चांदी का हाजिर भाव 2,00,853 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। वहीं, शुक्रवार को कारोबार के दौरान चांदी से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की कीमतों में भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। कीमतों में लगातार कमजोरी और मांग में कमी से बाजार पर दबाव बना हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के भाव गिरे

चांदी की कीमतों में गिरावट का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को हाजिर चांदी करीब 54 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इससे एक दिन पहले COMEX पर चांदी का वायदा भाव 4.60% गिरकर 54.7 डॉलर प्रति औंस पर आ गया था। यह नवंबर 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है।

इस साल अब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में 21% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहीं, जनवरी में 121 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से चांदी करीब 55% सस्ती हो चुकी है।

क्यों आ रही है चांदी की कीमतों में गिरावट?

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, इसकी गिरावट में एक बड़ा कारण टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों में भारी बिकवाली है। ट्रेडर अन्य संपत्तियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कीमती धातुओं को बेच रहे हैं। इस सप्ताह मेटा प्लेटफॉर्म्स द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने की योजना के बाद इक्विटी बाजार में गिरावट और तेज हो गई। इससे यह चिंता फिर से बढ़ गई है कि एआई के विकास के लिए फंड जुटाने के वास्ते टेक कंपनियां और अधिक कर्ज ले सकती हैं।

तेल की कीमतों ने भी दबाव बढ़ा दिया है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 114 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जो पांच महीने से अधिक समय में इसका उच्चतम स्तर है। सऊदी अरब के ठिकानों पर हूती हमलों में तेजी और ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा फिर से हमले किए जाने की खबरों ने मध्य पूर्व में आपूर्ति से जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है।

कहां है कोई उम्मीद की किरण?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक, धातुओं के लिए एक उम्मीद की किरण है और वह बॉन्ड मार्केट से आ रही है। यील्ड (बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न) कम हो रही है। लेकिन ध्यान से देखें, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि महंगाई कम हो रही है, बल्कि ऐसा इक्विटी मार्केट में भारी गिरावट के कारण हो रहा है। निवेशक AI से जुड़े शेयरों को बेच रहे हैं और अपना पैसा सुरक्षित बॉन्ड में लगा रहे हैं। इस मांग की वजह से यील्ड नीचे आ रही है।

कैसे तय होती हैं चांदी की कीमतें?

चांदी की कीमतें कई चीजों पर निर्भर करती हैं। इनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग, सप्लाई, डॉलर की कीमत और ब्याज दरों में होने वाले बदलाव शामिल हैं। अगर बाजार में चांदी की मांग बढ़ती है और सप्लाई कम रहती है, तो कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं, मांग घटने या बाजार में बिकवाली बढ़ने पर कीमतों में गिरावट आ सकती है।

भारत में चांदी की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव और रुपये-डॉलर की विनिमय दर का भी असर पड़ता है। इसलिए औद्योगिक मांग में बदलाव भी चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकता है।

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भारत में सोना निवेश का सबसे भरोसेमंद साधन माना जाता है। सदियों से लोग अपनी बचत का बड़ा हिस्सा गोल्ड में लगाते आए हैं। हालांकि, बढ़ती कीमतों के कारण कई लोग सोना खरीदने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि एक साथ बड़ी राशि लगाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है।

लेकिन अब तकनीक ने इस परेशानी का समाधान निकाल दिया है। आज के समय में डिजिटल गोल्ड के जरिए आप बहुत कम रकम से भी सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि डिजिटल गोल्ड में निवेश की शुरुआत सिर्फ 5 रुपये से भी की जा सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…