भारत के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आयात को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया से भारत को होने वाली एलपीजी सप्लाई में काफी तेजी आई है। यह उस स्थिति से उलट है, जब पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के शुरुआती महीनों में इस क्षेत्र से होने वाली सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी।

यह बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र के सप्लायर अब होर्मुज जलडमरूमध्य से एलपीजी भेजने के लिए ‘शिप-टू-शिप’ (STS) कार्गो ट्रांसफर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और वे अधिक जोखिम उठाने को भी तैयार हैं। हाल के महीनों में खाड़ी क्षेत्र से कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की सप्लाई में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है।

वहीं, अमेरिका से आने वाली एलपीजी की मात्रा (जो पश्चिम एशिया से सप्लाई में रुकावट के दौरान काफी बढ़ गई थी) पिछले दो महीनों में खाड़ी क्षेत्र से सप्लाई में सुधार होने के कारण कम हो गई है।

पश्चिम एशिया में संघर्ष फरवरी के अंत में शुरू हुआ था, जिसके बाद मार्च से होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते होने वाली ऊर्जा सप्लाई में भारी गिरावट आई थी। युद्ध से पहले के छह महीनों में, भारत के लिए एलपीजी के तीन सबसे बड़े स्रोत संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर और कुवैत थे, जबकि चौथे स्थान पर सऊदी अरब था।

सऊदी अरब को छोड़कर (जहां से पिछले चार महीनों में कोई एलपीजी आयात नहीं हुआ है) अन्य तीन देशों से आने वाली मात्रा में पिछले दो महीनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, मांग में कमी और घरेलू उत्पादन बढ़ने की वजह से, कुल एलपीजी आयात अभी भी युद्ध से पहले के स्तर से कम है।

कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म ‘केप्लर’ के शुरुआती वेसल ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, सितंबर-अक्टूबर में UAE से भारत का एलपीजी आयात औसतन 565,315 टन रहा। यह मार्च-अगस्त के 166,315 टन के औसत से 240% अधिक है। सितंबर-अक्टूबर में कुवैत से आने वाली एलपीजी की मात्रा औसतन 181,746 टन रही, जो पिछले छह महीनों के औसत मासिक आयात से 248% ज्यादा है।

इसी तरह, कतर से आने वाली औसत मासिक मात्रा सितंबर-अक्टूबर में बढ़कर 147,133 टन हो गई, जबकि मार्च-अगस्त की अवधि में यह 67,527 टन थी। केप्लर (Kpler) के आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर-अक्टूबर में अमेरिका से भारत का एलपीजी आयात औसतन 418,291 टन रहा, जो मार्च-अगस्त के 652,673 टन के औसत से 36% कम है।

युद्ध से पहले, अमेरिका भारत को एलपीजी सप्लाई करने वाला पांचवां सबसे बड़ा देश था, लेकिन मार्च-अगस्त के दौरान यह एलपीजी का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। सितंबर-अक्टूबर में UAE भारत को एलपीजी सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश रहा, जिसके बाद अमेरिका, कुवैत और कतर का स्थान आता है।

शिप-टू-शिप ट्रांसफर और सप्लाई का राशनिंग

पश्चिम एशियाई उत्पादकों के लिए फारस की खाड़ी से ऊर्जा कार्गो (ईंधन की खेप) बाहर निकालने के लिए ‘शिप-टू-शिप’ (STS) ट्रांसफर एक प्रमुख तरीका बन गया है। सामान्य प्रक्रियाओं में, सामान को सीधे उन टैंकरों में लोड किया जाता है जो सीधे गंतव्य बंदरगाह तक जाते हैं।

इसके विपरीत, STS ट्रांसफर में एक ‘शटल टैंकर’ का इस्तेमाल होता है जो कार्गो को कुछ दूरी तक ले जाता है। अक्सर, पकड़े जाने से बचने के लिए ये टैंकर अपना लोकेशन ट्रांसपोंडर बंद करके चलते हैं। इसके बाद, कार्गो को सुरक्षित इलाके में इंतजार कर रहे दूसरे टैंकर में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में होने वाले STS ऑपरेशनों में, आमतौर पर सप्लायर ही कार्गो को इस जलडमरूमध्य से गुजारने की जिम्मेदारी और जोखिम उठाता है। ऊर्जा और कमोडिटी की जानकारी देने वाली कंपनी ‘आर्गस’ के अनुसार, पश्चिम एशियाई एलपीजी कार्गो का STS ट्रांसफर मुख्य रूप से ओमान के तट या भारत के पश्चिमी तट के पास किया जा रहा है।

अबू धाबी स्थित ऊर्जा विश्लेषक नतालिया काटोना ने कहा, “हम जो देख रहे हैं, वह भारत के पारंपरिक खाड़ी देशों की आंशिक वापसी है, न कि घरेलू स्तर पर एलपीजी की मांग में बढ़ोतरी। खपत अभी भी युद्ध-पूर्व के स्तर से कम है, लेकिन खाड़ी देशों से अधिक कार्गो भारत पहुंच रहे हैं।

इससे भारत को महीनों की रुकावट के बाद अपनी सप्लाई को फिर से संतुलित करने में मदद मिल रही है। संकट की शुरुआत में भारत की स्थिति काफी नाजुक थी: भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 87% हिस्सा खाड़ी देशों से आता था, जिसमें अकेले UAE और कतर की हिस्सेदारी आधी थी।”

इस जलडमरूमध्य से होने वाली ऊर्जा सप्लाई में रुकावट के कारण भारत सहित ऊर्जा आयात करने वाले कई देशों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। हालांकि कच्चे तेल और LNG की सप्लाई पर भी असर पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव एलपीजी की सप्लाई पर ही देखने को मिला। देश की एलपीजी आयात पर निर्भरता 60% थी। इसका मतलब यह है कि युद्ध शुरू होने से पहले, भारत की कुल एलपीजी खपत का आधे से अधिक हिस्सा इसी समुद्री रास्ते (स्ट्रेट) से होकर आता था।

युद्ध शुरू होने के कारण, फरवरी में 2.03 मिलियन टन (एमटी) से घटकर मार्च में भारत का कुल एलपीजी आयात 1.17 एमटी रह गया यानी इसमें 40% से अधिक की गिरावट आई। अक्टूबर में यह मात्रा बढ़कर लगभग 1.52 एमटी हो गई, लेकिन फिर भी यह युद्ध-पूर्व के स्तर से कम ही थी।

पश्चिम एशिया से एलपीजी की आपूर्ति में रुकावट आने के कारण, भारत को औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति सीमित करनी पड़ी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उन करोड़ों परिवारों को प्राथमिकता दी जा सके, जो अपने रसोई घर चलाने के लिए इस ईंधन पर निर्भर हैं।

देश में 30 करोड़ से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनके पास एलपीजी कनेक्शन हैं। मांग को नियंत्रित करने के उपाय के तौर पर, परिवारों द्वारा एलपीजी रिफिल बुक करने के बीच के न्यूनतम समय-अंतराल को भी बढ़ा दिया गया था।

खाड़ी देशों से होने वाली आपूर्ति महत्वपूर्ण है, जबकि अमेरिका एक वैकल्पिक स्रोत बना हुआ है

इसके अलावा, आयात में आई कमी की कुछ हद तक भरपाई करने के लिए, घरेलू रिफाइनरियां एलपीजी का उत्पादन अधिकतम स्तर पर कर रही हैं। साथ ही, रिफाइनरियां अन्य क्षेत्रों से एलपीजी कार्गो मंगाने की कोशिश कर रही हैं। घरेलू उत्पादन बढ़ने और अन्य क्षेत्रों से आयात में तेजी आने के बाद, कुछ आपातकालीन उपायों को अब हटा लिया गया है।

कटोना के अनुसार, अगर खाड़ी देशों से एलपीजी की आपूर्ति में सुधार जारी रहता है, तो भारतीय रिफाइनरियों को आपातकालीन स्तर पर किए जा रहे एलपीजी उत्पादन को कम करने की गुंजाइश मिलेगी। हालाँकि, आपूर्ति की स्थिति काफी हद तक होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र की सुरक्षा पर निर्भर करती है।

अगर इस संघर्ष में कोई और बड़ा तनाव पैदा होता है, तो यह सुधार तुरंत उलट सकता है और भारत को फिर से अमेरिका जैसे दूर के देशों से बड़ी मात्रा में एलपीजी मंगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

कैटोना के मुताबिक, अमेरिका एक ऐसा विकल्प है जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। गर्मियों के दौरान भारत के एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 80–85% तक पहुंच गई थी, जो अक्टूबर में घटकर 31% रह गई, लेकिन यह अभी भी संघर्ष से पहले के 12–14% के स्तर से अधिक है। हालांकि, इस सर्दी के मौसम में अमेरिका से एलपीजी आयात को तेजी से बढ़ाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर इस दौरान अमेरिकी एलपीजी के लिए काफी प्रतिस्पर्धा रहती है।

उन्होंने कहा, “खाड़ी देशों से लगातार आपूर्ति मिलना, एलपीजी की उपलब्धता और किफायती दाम, दोनों के लिहाज से अहम है। अगर इसमें कोई और रुकावट आती है, तो आने वाले सर्दियों के महीनों में भारतीय खरीदारों के पास सस्ते विकल्प बहुत कम रह जाएंगे। मेरा मानना ​​है कि खाड़ी देशों से आपूर्ति में धीरे-धीरे सुधार होगा, भले ही बीच-बीच में कुछ रुकावटें आएं। अगर सुरक्षा की स्थिति काफी बिगड़ जाती है, तो भारत को फिर से महंगे आयात, घरेलू स्तर पर अधिक एलपीजी उत्पादन और कमर्शियल तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सीमित आपूर्ति जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ सकता है।”

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